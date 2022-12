El Ministerio de Salud, en su actualización del 24 de agosto, registró a 27 813 personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus. | Fuente: Agencia Andina

Según el registro del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), durante las dos últimas semanas de agosto, se ha registrado una disminución en el número de fallecidos por muerte no violenta a nivel nacional. De acuerdo a este sistema, solo en julio se registraron 27 670 muertes de forma no violenta, mientras en agosto, hasta lo que se mostraba en su página web el sábado 22, hay 17 526 defunciones de forma no violenta.

El día 12 de agosto, el presidente Martín Vizcarra anunció en conferencia de prensa una cuarentena focalizada para algunas regiones: “Estamos aprobando un Decreto Supremo que modifica el anterior. En esta cuarentena focalizada estamos incorporando nuevas provincias: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín, además de 34 provincias de diferentes departamentos”, sostuvo.

Esta cuarentena focalizada ha ocasionado, en gran parte, el motivo de la disminución de las muertes, según Franco Olcese, socio del centro de investigación Wiñaq: “En las cinco regiones que estuvieron en cuarentena la caída ha sido más pronunciada, y se ve claramente porque en estas regiones el crecimiento era más alto, entonces el pico se visualiza con mayor claridad”.

Según Wiñaq, en base a las cifras del SINADEF en los últimos días, se registraron 500 fallecidos diarios adicionales en comparación con los fallecidos por día del año pasado. La mayoría de los decesos sería por la COVID-19. “Es un debate abierto, cuántos víctimas mortales consideran a la COVID-19 y cuántas son por daños colaterales al virus. Nosotros en función al patrón de género y también de la codificación que tienen en el SINADEF creemos que eso es alrededor del 90%, considerando este porcentaje sería 450 muertes diarias por COVID-19”.

Aproximadamente, antes de esta disminución había alrededor de 600 fallecidos más por día respecto del año pasado. Con relación al anterior año hay una ligera disminución, según información de Wiñaq.

Es un decrecimiento que ha iniciado aproximadamente hace dos semanas, sin embargo, aún no se puede decir que esto resulte una tendencia. En julio hubo una situación similar. “Hemos retrocedido a lo que sucedió en julio, es una mejora, pero está lejos el día que dejemos de contar los muertos en cientos. Es una buena noticia, pero no para cantar victoria todavía, varios países han regresado a niveles mayores”, manifestó.

Lima también viene disminuyendo el número de fallecidos diarios, aunque lamentablemente aún no es notorio: “Las regiones que han tenido cuarentena han tenido un descenso más significativo que el que ha tenido Lima, que viene oscilando a un nivel a diferencia de Perú como nación desde el 9 de agosto”, añadió Olcese.

Comparación entre el número de fallecidos de Lima, las regiones con cuarentena y el resto del país. | Fuente: Elaboración Wiñaq

Para César Ugarte, epidemiólogo del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es muy probable que la disminución de los fallecidos tenga que ver con la cuarentena focalizada: “Sí es una buena hipótesis, lo vimos también cuando pasó lo de julio, se ajustó la cuarentena y disminuyeron las víctimas mortales. Además, la capacidad del Estado ha aumentado, hay más hospitales de campaña, sigue habiendo complicaciones con el oxígeno, pero ya hay más alternativas. De hecho dar oxígeno tempranamente también reduce la mortalidad. Yo creo que lo que está pasando es que en algunas regiones hubo más restricciones que en Lima, donde no se nota tanto porque es mas complicado, nosotros no tenemos las medidas de restricción que otras regiones”.

TESTIMONIOS DE REGIONES EN CUARENTENA

Desde la región Ica, el gobernador Javier Gallegos indicó a RPP Noticias que efectivamente el número de fallecidos en la región ha disminuido: “Ha disminuido tanto el número de contagios como el número de fallecidos por COVID-19. En la ciudad de Ica también ya está descendiendo lentamente, pero ya existe un control del coronavirus. La disminución es notoria, antes fallecían 15 o 20 personas [al día] por COVID-19 en toda la región, hoy fallecen a veces tres o dos, hay momentos en que no fallece ninguno, está descendiendo”.

En la región Ica, cuenta el gobernador, se aplicó el Plan Esperanza, que consiste en un intenso rastreo del virus a través de pruebas rápidas: “A todos los pacientes sospechosos de COVID-19 que tenían sintomatología, fiebre, de dolor de garganta, malestar, dolor de cuerpo, los convocamos en un distrito y con una cuadrilla de médicos les realizamos la prueba, y de acuerdo al resultado empezamos a dar el medicamento en la primera línea de atención”, aseguró.

De este rastreo, 24 mil habitantes de Ica resultaron positivos al virus, 22 mil tuvieron síntomas y 12 mil fueron asintomáticos. Algunos ciudadanos en Ica se internaron en albergues para llevar su cuarentena hasta que termine la etapa de contagio, otros fueron llevados a los hospitales según su estado de salud, y se les brindó medicamentos: “Con estos medicamentos se ha detenido el avance, de lo contrario los hospitales habrían colapsado".

Desde la región Loreto Oscar Llapapasca, gerente del área de desarrollo social, indicó que en la región ha disminuido el número de fallecidos: “Hemos llegado a tener unos 80 ó 100 muertos por día, entre la quincena de abril y mayo fueron los picos, ahora fallecen entre uno o dos personas por día”.

Sin embargo, algunas zonas cercanas a la frontera con Brasil reportan aumento de contagios, según el gerente de desarrollo social: “En la ciudad el virus está controlado, en las provincias ha disminuido en Yurimaguas, Requena, Putumayo, y en otras hay una subida, en el sector de Angamos hay reportes de que los contagios están aumentando, es la frontera con Brasil y el 80% son comunidades nativas”.

