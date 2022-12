Minsa: "Las vacunas que usamos en Perú son efectivas contra la variante Delta, contra la Lambda y contra todas"

Ministro Ugarte supervisó la jornada de vacunación a pacientes oncológicos y con VIH. | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que la variante lambda, antes denominada C37, es la principal causante de la presencia de la COVID-19 en el Perú. Al respecto, precisó que en el sur del país "el 90% de los casos en Arequipa sigue siendo producto de la presencia de la variante C37, hoy denominada lambda".

Durante el inicio de la vacunación a pacientes oncológicos y con VIH, el ministro de Salud mencionó, además, que se han detectado dos casos de la variante delta, originada el año pasado, principalmente en la India. Sobre esta variante, remarcó que se ha extendido a nivel mundial y en países como Inglaterra es el causante del 66% de los casos.

"Las vacunas que usamos en Perú son efectivas contra la variante delta, contra la lambda y contra todas, pero hay una cosa muy importante que la ciencia ha mostrado recientemente: en el caso de la variante delta, una dosis de la vacuna solo protege y reduce el riesgo a un 33%, cuando se pone la segunda esta protección sube a más del 80%", destacó.

El ministro destacó que este dato científico representa "una lección muy importante" y demuestra que sería un "craso error" pretender no colocar la segunda dosis para extender lo más posible con la primera dosis a la población. Ugarte reiteró que con una sola dosis la protección contra la variante delta "es muy baja" y con la segunda dosis "viene la protección más importante".

El titular del Minsa también explicó que la protección global del país se lograría con el 65 a 70% de la cobertura de la vacunación, mientras que con una cifra menor no se lograría la denominada "inmunidad de rebaño". Asimismo, señaló que, pese a lo que ocurre en otros países de la región donde se registra una tercera ola, en el Perú "está declinando la segunda ola".

"Depende de nosotros, tanto en la capacidad de protegernos socialmente manteniendo el distanciamiento social, usando mascarilla, el lavado de manos, etc., pero fundamentalmente con la vacunación, para evitar que pueda aparecer una tercera ola en el corto plazo y si en caso viniese sea de una intensidad menor", apuntó.

Marchas políticas en medio de la pandemia

En otro momento, el ministro de Salud consideró que las marchas convocadas por diversos colectivos ciudadanos para la tarde de este sábado por las principales calles del Centro de Lima en apoyo a los candidatos presidenciales deben tomar las medidas de bioseguridad para evitar que representen un riesgo para el resto de la población.

"No se puede impedir el derecho a las personas a expresarse políticamente en diversas modalidades, siempre y cuando no afecten los derechos del resto de la persona. Esa línea delgada debe ser aplicada, en primer lugar, por los ciudadanos y ser conscientes de que no pueden realizar lo que podría ser su derecho de hacer alguna manifestación política afectando los derechos de los demás", señaló.

Durante el inicio de la vacunación a pacientes oncológicos y con VIH, el ministro de Salud remarcó que se afectan los derechos de los demás ciudadanos cuando se producen concentraciones, se evita el distanciamiento social y, por lo tanto, se amplía el riesgo de que el virus de la COVID-19 se expanda.

Además, apuntó que también se afecta el derecho al resto de ciudadanos cuando con ese accionar político se interrumpen los procesos de vacunación en curso, tal como ocurrió la semana pasada cuando se tuvo que suspender una jornada en el vacunatorio del Campo de Marte. "Ahí es donde las autoridades intervienen y las policías ponen los límites", anotó.

Sobre la coyuntura política, el ministro evitó referirse a la moción de censura a la Mesa Directiva del Congreso; no obstante, dijo confiar en que "en la dinámica parlamentaria tomarán la mejor decisión". "El Ejecutivo no interviene frente a estos procesos que son autónomos, pero esperamos que las decisiones sean en beneficio del proceso democrático", indicó.

"Estamos un poco más de un mes para hacer el cambio de gobierno una vez que culminen los procesos de recuento electoral y lo que todos queremos, con toda seguridad, es una transición pacífica, tranquila y, sobre todo, que las instituciones de la democracia peruana mantengan su funcionamiento en beneficio de toda la población", agregó.

