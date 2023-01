Minaya aseguró que se está evaluando la interacción entre ambas enfermedades. | Fuente: RPP

Esta mañana, el Director Regional de Salud de Loreto, Percy Minaya, habló sobre la situación que enfrenta Loreto al ser la segunda región con más casos del nuevo coronavirus en el país. En declaraciones a RPP Noticias, indicó que 53 personas han contraído el virus y siete de ellos se encuentran con ventilación mecánica.

Con respecto al reciente brote de dengue en la región, Minaya indicó que este ya se encuentra controlado, sin embargo, todavía existen algunos casos, por lo que se aplicará medidas de control diferenciadas.

“Nos preocupa la interacción entre dengue y coronavirus. (…) No hemos registrado esto pero podría ser más grave de lo esperado, esa es la preocupación”, explic y añadió que esta situación los ha llevado a estar “más alertas” en el proceso de identificación rápida de los casos, observando que se realice el tamizaje para las dos enfermedades.

PRUEBAS DE COVID-19

Minaya aclaró que, por el momento, Loreto cuenta con 150 pruebas moleculares entregadas por el Instituto Nacional de Salud, lugar en el que también se procesan las muestras.

"Nosotros tenemos un ritmo de investigación de aproximadamente 30 casos por día. Tenemos más casos sospechosos pero seleccionamos bien a los que vamos a investigar con pruebas”, explicó e indicó que se tienen 16 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos y 10 más si se toman en cuenta las del sector privado.

Al ser consultado sobre por qué su región registra un número elevado de casos de coronavirus, Minaya indicó que los primeros casos detectados poseían “grandes cadenas de personas vinculadas a ellos”.

“La mayoría no son contagios comunitarios. Hay un conjunto de cuatro casos que no encontramos relación para su contagio. Si bien no es intensa la trasmisión comunitaria, está presente”, apuntó y añadió que las reglas para asegurar el confinamiento de los ciudadanos se han endurecido en la región.

