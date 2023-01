El turismo es uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia. | Fuente: MINCETUR

“Yo trabajo independiente. Soy guía de turismo. Hablo a nombre de mis colegas, porque hay varios que trabajamos de manera independiente. El Gobierno no toca el tema de qué están viviendo los guías de turismo. No llegan vuelos de Europa, no hay turismo nacional”. Este fue el llamado de Manuel, uno de los 3 millones y medio de personas que laboran en el sector turismo y cuyos ingresos se han visto perjudicados por la crisis generada debido a la pandemia de la COVID-19.

Con hoteles, museos, restaurantes y atractivos turísticos cerrados, el sector está padeciendo un duro golpe. Según explicó la exviceministra de Turismo, Mara Seminario, dicho sector “mueve mucho la microeconomía”, por lo que tiene impacto en la población que trabaja y vive de esa actividad y que no necesariamente es parte de una mediana o gran empresa.

“Mucha gente vive del turismo. No solamente agencias de viajes, grandes hoteles o líneas aéreas, sino también taxistas, mozos, artesanos o guías turísticos. Es gente que todos los días recibía dinero de su actividad dentro del sector turismo”, declaró para este informe.

Carlos Villena Lescano, director de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma, estimó que el fondo de 30 mil millones de soles que ha puesto en marcha el Gobierno para acceder a crédito permitirá que los microempresarios del sector turismo puedan pagar a trabajadores y proveedores. Así se evitará que la cadena de pagos se rompa.

Villena ejemplificó la dinámica económica dentro de este sector: “Una agencia de viaje con nueve trabajadores en Pueblo Libre se dedica a la venta de tickets aéreos nacionales e internacionales. También podría vender paquetes de turismo para determinada región, por decir Cusco. En Cusco reciben la orden de compra de Lima con sus 15 turistas. Esta agencia en Cusco, a su vez, se interrelaciona con otras microempresas que proveen servicios: guías, transportistas, restaurantes, hoteles o tiendas artesanales. El sector turismo requiere y necesita de otras actividades”.

Desde la Cámara Nacional de Turismo, su presidente Carlos Canales ha pedido al Poder Ejecutivo tomar medidas para apoyar de manera diferenciada a este sector, el más golpeado por la pandemia. Su propuesta es que el Estado subsidie el 80% de los salarios de los empleados formales del sector turismo, que son alrededor de 1 millón 450 mil personas.

Según declaró a RPP Noticias, el beneficio sería directamente para los trabajadores y evitar la pérdida de empleos.

“Con mucho esfuerzo se ha sostenido el pago del mes de marzo. Las grandes empresas pueden tres meses, hasta cuatro meses tal vez; las medianas, de tres a dos meses; y la pequeña empresa no llega a fin de mes”, indicó Canales.

“Estamos planteando un subsidio del 80% de los salarios del sector turismo. Todo está en planilla electrónica pagados directamente desde el Gobierno a sus cuentas bancarizadas para casi un millón 400 mil trabajadores. Así podemos evitar el cese laboral o la licencia sin goce de haber”, añadió.

Mara Seminario cree que cualquier medida que apoye al sector para los próximos 3 o 6 meses será importante. “Hay encontrar un camino para que este subsidio solicitado se haga realidad. Creo que esta crisis de la pandemia de coronavirus es algo que se ve por primera vez en la historia de un mundo tan globalizado y requiere respuestas nuevas”, dijo.

Asimismo, sostuvo que las medidas que se adopten desde el Ejecutivo no solo deben tener en cuenta a las empresas formales dentro del sector turismo, sino también a los trabajadores independientes dentro de dicho sector.

A futuro, la especialista sostiene que la reactivación del sector pasará primero por el impulso al turismo interno. Aunque antes, estimó, es necesario una recuperación económica en general.

“Lo más urgente es cómo está afectando esto a las empresas de todo el sector: a los trabajadores independientes y a la parte menos estructurada. El segundo paso a tener en cuenta es cuándo se estima la recuperación económica, porque si no hay recuperación económica, la gente no viaja. Ese tema es bien importante. En el tercer punto, qué tenemos que hacer para reactivar la demanda turística: que sea primero la demanda interna y luego la demanda internacional”, dijo.

El presidente de Canatur ha expresado que su gremio ya está trabajando con PromPerú para la reactivación del sector una vez terminada la cuarentena.

Villena Lescano prevé que en lo que queda del año el sector turismo se sostendrá básicamente por la demanda interna. “Creo que las autoridades del Mincetur son conscientes que lo que queda es darle un enorme esfuerzo al desarrollo de turismo interno hasta diciembre”, indicó.

El especialista contó que en el último mes se vio una enorme cancelación de servicios hoteleros, de viaje, excursiones y paseos. Dijo, además, que los países principales desde los que llegan turistas: Estados Unidos, España, Francia y Alemania todavía están en una situación delicada, por lo que la recuperación del sector en general “va a tomar su tiempo”.

Sin embargo, el docente es optimista, debido a que el turismo siempre se recuperó en las otras crisis que vivió en años pasados. “En 1986, Sendero Luminoso voló un tren a Machu Picchu donde murieron ocho turistas inocentes. Por ese hecho, se cortados todas las confirmaciones de viaje, como ahora. Hubo enorme desempleo. Eso duró dos años. Luego han venido otras epidemias, como el cólera, gripe AH1N1, Fenómenos El Niño, terremotos. El sector turismo ha pasado por todo y nos hemos recuperado. De ésta también vamos a salir adelante”, dijo.

