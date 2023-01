Suárez señaló que actualmente existen 30 mil fallecidos confirmados por la COVID-19. | Fuente: Andina

El exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), médico epidemiólogo y actual viceministro de la cartera de Salud, Luis Suárez Ognio, conversó con el diario La República sobre la situación actual de la pandemia de la COVID-19 en el país.

Suárez aseguró que la COVID-19 se transmite mediante las personas que están expuestas al virus, por lo que, en la medida de quienes están confinados salgan de sus casas, es posible el inicio de una segunda ola.

“El 30 % de la población está saliendo a comprar y trabajar, el virus ya no tiene a quien contagiar, pero las personas que han estado en confinamiento absoluto en sus casas no han estado expuestas. Entonces, a medida que este grupo empiece a salir, puede volver la cadena de transmisión y darse una segunda ola”, acotó.

Asimismo, el viceministro señaló que, tras descartarse la hidroxicloroquina como tratamiento para la COVID-19, medicamento utilizado por el Ministerio de Salud, actualmente se elabora otro documento técnico para el tratamiento del virus que está pendiente de aprobación por el comité de expertos.

De otro lado, al ser consultado sobre la actualización de la cifra de fallecidos por coronavirus, Suárez señaló que actualmente existen 30 mil fallecidos confirmados por la COVID-19, sin embargo, aclaró que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica cuenta con un registro de otros 11 mil fallecidos que todavía se encuentran en condición de sospechosos.

“Cada Diresa del país está buscando las historias clínicas de los fallecidos. No es un proceso fácil porque los hospitales estaban llenos de pacientes y no se tenía acceso a las historias clínicas. Y, por otro lado, tenemos el Sinadef con 65 mil certificados de defunción (que dice la palabra COVID-19 dentro de los diagnósticos). Sin embargo, no todos tienen prueba, a estos fallecidos se le está haciendo una evaluación de cada historia clínica para poder evaluar si verdaderamente podemos catalogarlos como COVID-19. El proceso de pedirle pruebas a cada uno ha sido tedioso y seguimos avanzando”, señaló.

