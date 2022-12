Emerson Mucushua, apu de la comunidad Pucacuro, distrito de Trompeteros en Loreto, confirmó al doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y experto en Salud Pública, que 600 de los 800 habitantes de su comunidad presentan síntomas del nuevo coronavirus. | Fuente: PromPerú

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y experto en salud pública, conversó con Ermerson Mucushua, apu de la comunidad de Pucacuro, distrito de Trompeteros en la región de Loreto, quien confirmó que lamentablemente 600 de los 800 habitantes de su comunidad presentan síntomas del nuevo coronavirus.

"El 20 de abril, el alcalde distrital y sus trabajadores (del distrito de Trompeteros) llegó a nuestra comunidad. Ese día repartieron canastas a las familias, nadie tenia mascarillas ni certificado de bioseguridad. Todos estuvimos tranquilos hasta que adultos y niños tenían síntomas de fiebre, estornudo, dolor de cabeza, luego nos enteramos que el alcalde y sus trabajadores se encontraban en Nauta. Recién pedimos a las autoridades que hicieran las muestras en nuestra comunidad. Pasados 16 días, recién llegaron a nuestra comunidad, una comitiva del Minsa y nos hicieron las muestras y nos dijeron que nadie tenía el virus. Sin embargo, pasados dos días nos avisan que uno de nuestros miembros dio positivo. Esta noticia fue tomada como una burla a nuestra comunidad. [...] Se hicieron 10 pruebas. [...] Nos dijeron que se les haría a quiénes estuvieron acompañando al alcalde. A ellos les hicieron las pruebas. [...] Fue la prueba rápida", comentó.

Actualmente, el Apu confirmó que 600 personas entre hombres, mujeres y niños tienen síntomas de la COVID-19. "No tenemos medicinas, doctor. Nos estamos manteniendo con las medicinas naturales de nuestra región", dijo.

"Entre niños, adultos y ancianos, hay 600 con esos síntomas. Incluso el que le habla está con esos síntomas. [...] Me da una alta fiebre y tengo una tos seca, me duele mi cuerpo, me sube una alta fiebre desde la punta de mi pie hasta mi cabeza y no tengo el sabor del alimento", confirmó.

FALTA DE ATENCIÓN

De acuerdo con el apu Mucushua, el puesto de salud de su comunidad no tiene medicamentos ni personal especializado que pueda atender a los pacientes graves.

"La comunidad son las casas pegadas, no son lejos. Parece como un centro poblado, es un pueblo indígena, Achuar. [...] Tenemos un puesto de salud, pero no tenemos medicamentos ni personal médico especializado, solamente nos están atendiendo un odontólogo y una laboratorista. [...] Solamente se quedaron dos, el resto salió a la microred de Trompeteros, que se llevó a una doctora, una enfermera, una obstetra. Nos bajaron todo, solo quedaron ellos.

Elmer Huerta explicó que si la enfermedad se comporta cómo pasa en todo el mundo, de los 600 que tienen síntomas, 570 se va a recuperar solo. "De los 30 que quedan, sí se pueden complicar, los mayores de 50 años, diabéticos, con hipertensión. A ellos hay que cuidar más. [...] Si alguna persona tiene complicaciones para respirar van a tener que llevarlo en la chalupa hasta Trompeteros", comentó. Sin embargo, el Apu confirmó que no cuentan con transporte particular para poder trasladar a sus vecinos de la comunidad que puedan complicarse.

Mucushua pidió a las autoridades que apoyen a su comunidad. "Que nos den el apoyo máximo que puedan a esta comunidad, no solo a esta comunidad, tenemos comunidades cercanas como Nueva vida, Peruanitos, San Ramón, Dos de Mayo, pero no podemos atenderlos porque no tenemos medicinas. Yo le pido al Gobierno Central. que representa Martín Vizcarra, que nos atiendan con medicamentos, alimentos, nosotros nos beneficiamos del Bono rural, del Programa Juntos, somos vulnerables", dijo entre lágrimas.

"Muchas gracias en nombre de todos los peruanos y dirigirse a todo el país. A veces los que vivimos en las grandes ciudades pensamos que el Perú es solo de las grandes ciudades, pero nuestro Perú es mucho más grande que esto", dijo Huerta.

