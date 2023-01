La ministra de Salud señala que comercialización de vacunas solo se puede hacer con el Estado. | Fuente: EFE (Referencial)

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, descartó que las entidades privadas vayan a poder importar y comercializar de manera independiente vacunas contra la COVID-19 en el Perú mientras estas tengan carácter de emergencia, por lo que señaló que este año ello no sucederá.

La titular del Sector explicó que el registro y la aprobación de las diferentes vacunas se está dando en un contexto de emergencia y es distinto a como se realizaría la comercialización de cualquier otro producto. "Este registro sanitario es condicionado en situación de emergencia durante un año", dijo durante el evento CADE Ejecutivos 2021.

"Es una vacuna de emergencia y no sabemos todavía toda la información que tiene detrás. No sabemos si vamos a requerir una vacunación al año o varias. No tenemos información todavía al respecto", acotó.

La ministra indicó que para aplicar la vacuna en este contexto, se "tiene que asumir una serie de responsabilidades como estamos haciendo como Estado. Estamos asumiendo la existencia de un seguro, estamos asumiendo cualquier atención que pueda requerir una persona que tenga la vacuna".

Al ser consultada si una entidad privada podrá adquirir la vacuna de manera independiente y aplicarla este año, respondió: "No es posible porque quien coloca una vacuna de emergencia asume todos los riesgos, incluido el seguro para cada persona vacunada y atención medica de eventualidades que puedan surgir".

"Esta situación tiene que evolucionar y el momento en el cual otras personas puedan aplicar la vacuna evidentemente todavía está un tanto distante... Todavía falta mucho tiempo para que podamos hablar de otras intervenciones en el mercado", agregó.

Además, aclaró que en este contexto de emergencia los laboratorios privados "que ya tengan aprobación de sus vacunas" solo podrán comercializarlas con el Estado.

En ese sentido, señaló que "probablemente una vez que sepamos más de la vacuna y la emergencia haya terminado, se puede hacer un registro más amplio donde cualquier entidad pueda aplicar la vacuna asumiendo responsabilidades comunes y corrientes".

