El doctor Manuel Espinoza, infectólogo del Instituto Nacional de Salud, aseguró que el coronavirus -originario de la ciudad china de Wuhan- llegará al Perú, aunque no pudo estimar un plazo. En diálogo con RPP, el especialista señaló que no es posible estimar una cantidad debido a la llegada de turistas que no presentarán síntomas.

"Que llegue al Perú, estamos seguros de que va a llegar, pero felizmente hemos activado, por nuestra experiencia, alertas. Estamos seguros de eso porque mucha gente asintomática va a venir. Nadie sabe en qué porcentaje porque va a haber gente asintomática que se va a desplazar", estimó.

El especialista comentó que este virus se transmite por gotas de saliva en forma directa o indirecta. Asimismo, dijo que el uso de mascarillas solamente protege a la persona para no contagiar una enfermedad, pero no para no contagiarse ella de algún virus.

En otro momento, el infectólogo destacó que el virus del coronavirus -al igual que el de la gripe o la influenza- "son bastante débiles" a los cambios de temperatura y mueren rápidamente con alcohol. Por esta razón, recomendó a la población -además del lavado de manos- el uso del alcohol en gel para reducir el riesgo de transmisión.

Otra recomendación del médico fue, tal como ocurre en países como Japón, reducir el contacto físico -por ejemplo, para saludar- entre personas que tengan algún síntoma de enfermedad. En estos casos, sugirió "tomar una distancia" para saludar.

Minsa: No hay casos confirmados

Luego de que conocerse que el resultado de las pruebas de biología molecular a tres ciudadanos chinos y su intérprete peruana fueron negativos, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, aseguró que con esto ha quedado demostrado que no existen casos confirmados de coronavirus en el Perú.

"Como les manifesté el lunes, había cuatro pacientes en investigación como probables casos de coronavirus que, de acuerdo con el plan de contingencia que tiene el Ministerio de Salud, se pusieron en vigilancia aislada en el hospital Dos de Mayo, a pesar de que no tenían un cuadro respiratorio grave, en espera de diagnóstico. El Instituto Nacional de Salud (INS) ha dado la confirmación diagnóstica de que se trata de casos negativos", enfatizó.

En declaraciones a la prensa, la titular del Minsa fue consultada sobre los dos pacientes en investigación en el Hospital Regional de Cusco. Explicó que, como en los casos de Lima, se activa el plan de contingencia y se procede al aislamiento a la espera de los resultados de las pruebas de biología molecular que descarte que se trate de coronavirus.

"Es importante que recordemos que cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza una alerta mundial, lo hace para que los sistemas de salud a nivel del mundo intensifiquen su vigilancia epidemiológica, para investigar los casos sospechosos y, además, para que realicemos estrategias en caso que tengamos algunos pacientes en investigación, para confirmar el diagnóstico y, en base a ello, poder dar tratamiento", puntualizó.

En ese sentido, manifestó que el plan de contingencia en el Perú incluye recomendaciones a la ciudadanía sobre medidas preventivas. Asimismo, señaló que ya se está trabajando con el personal de los aeropuertos para estar atentos ante la llegada de pasajeros procedentes de Wuhan, donde se originó esta nueva versión del coronavirus, y que presenten cuadros de afecciones respiratorias.

