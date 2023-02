COVID-19 | Fuente: Andina

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, invocó este lunes al Gobierno y a las instituciones en general a mostrar un "sinceramiento transversal" en las cifras de otros derechos afectados en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Walter Gutiérrez explicó que es necesario una información "más sistematizada y compresiva" de la realidad para hacer una autocrítica en las instituciones y corregir errores.

"Necesitamos saber cuál es el número de personas con enfermedades graves que no fueron atendidas y han fallecido, el número de deserción escolar (... ), el número de mujeres que han desaparecido, son 900 solo en la cuarentena (... ), no se tienen cifras tampoco del número de internos y trabajadores del Inpe que han fallecido por la COVID-19", dijo.

Además, Walter Gutiérrez aprovechó para resaltar que durante la cuarentena nacieron más de 150 mil niños y que hasta el momento no tienen partida de nacimiento, ni DNI y que en su mayoría no han recibido vacunas.

El Defensor del Pueblo se refirió así al reporte del Ministerio de Salud que la semana pasada agregó 3 688 decesos, hasta el 17 de junio del 2020, al recuento oficial de víctimas mortales en el país por la COVID-19.

Asimismo, Walter Gutiérrez indicó estar convencido, acorde al artículo 118 de la Constitución Política, que el Mensaje a la Nación del 28 de julio del presidente Martín Vizcarra debe ser una rendición de cuentas y "no un acto protocolar".

"Evidentemente ahí nos tiene que explicar la situación y las causas por las cuales estamos en la situación en la que nos encontramos y la ruta de salida. No solo estoy señalando solamente las responsabilidades que hay desde el Ejecutivo, todo el Estado y también la sociedad (...) me parece que el Ejecutivo no ha activado suficientemente el capital social del país", expresó.

Newsletter Todo sobre el coronavirusLa COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer