Vizcarra pide "disculpas" por no informar que participó en prueba de vacuna: "Lo hice para no interferir en el proceso"

El expresidente Martín Vizcarra se disculpó por no haber comunicado anteriormente que formó parte de las pruebas del laboratorio Sinopharm para la vacuna contra la COVID-19. Según dijo, no lo hizo antes "para no interferir en el proceso" de ensayo y porque su "intención" era cominicarlo cuando se apruebe la vacuna (31 de diciembre); sin embargo, recordó que para ese entonces ya había sido vacado.

"Asumo mi responsabilidad en ese sentido, y por el respeto que merecen los ciudadanos, pido disculpas sinceras a los peruanos por no haber informado de ese hecho en ese momento. Me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido delito alguno ni ha existido perjucio en contra de nadie", señaló.

En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que el pasado lunes, a través de los medios de comunicación, "recién me enteré de la existencia de otros lotes de vacunas experimentales". "Nunca que supe que había más vacunas de las 12 mil dosis para voluntarios que se hablaron", señaló.

"Nunca se me informó, ni en Consejo de Ministros, ni en una reunión alguna, ni con documento, que existían más de las 12 mil vacunas que todos conocíamos. ¿Les parece poco creíble?, pues es la verdad. Asimismo, nunca fui informado de la existencia de otros funcionarios públicos de mi Gobierno que hayan participado en ello", añadió.

En otro momento, el candidato al Congreso reiteró que él, su esposa y su hermano mayor participaron de los ensayos clínicos del laboratorio chino. En otro momento, el candidato al Congreso reiteró que él, su esposa y su hermano mayor participaron de los ensayos clínicos del laboratorio chino. En su caso, comentó que el pasado 2 de octubre recibió la primera dosis y le fue entregado la cartilla que lo acredita como voluntario de esta prueba, al igual que sus familiares.

"En esta cartilla dice claramente que formamos parte de un ensayo clínico porque en esa fecha la vacuna como tal no estaba autorizada ni certificada. La vacuna china de Sinopharm fue aprobada el 31 de diciembre del año pasado. Fue una decisión personal asumir el riesgo que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental. No he mentido, mis razones no fueron otras que las que ya he dicho", insistió.

