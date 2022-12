Para evitar aglomeraciones, ahora los mercados en Trujillo estarán abiertos hasta las 4.00 p.m. | Fuente: Grupo RPP / Trujillo | Fotógrafo: Cortesía

Desde hoy se ampliará el horario de atención en los mercados de Trujillo hasta las cuatro de la tarde para evitar aglomeraciones y el riesgo de contagio de la COVID-19, anunció el alcalde provincial, Daniel Marcelo Jacinto.

Hasta ayer, los centros de abastos cerraban sus puertas a las 12 del mediodía, como en el caso del mercado zonal Palermo, ubicado en el centro de la ciudad, y esta situación era aprovechada por los ambulantes.

"Vamos a ampliar el horario teniendo en cuenta que el toque de queda ahora empieza a las 6 de la tarde. Por la presión del cierre, había más hacinamiento”, aseguró el burgomaestre.

La autoridad inspeccionó también el avance del reordenamiento al interior del gran mercado La Hermelinda, cerrado el pasado 11 de mayo, por un lapso de 15 días hábiles, y que vence este viernes 29 de mayo.

Tras anunciar su reapertura para el lunes, señaló que el 80% de negocios de este centro de abastos están aptos y han terminado los trabajos de reordenamiento. Además, ahora los comerciantes tendrán que presentar su certificado de prueba rápida negativa para reabrir sus negocios.

“El lunes van a tener que trabajar con su certificado. Si hasta el domingo, en la última evaluación, no está al 100% el mercado, no vamos a perjudicar a la mayoría Si hay 70 u 80% de avance, se reabrirán esas áreas y se bloquearán los pabellones que no cumplieron”, dijo.

En los próximos días, se colocarán 12 rejas en los ingresos por la avenida 8 de Octubre, para controlar el aforo.

