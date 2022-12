Sociedad Peruana de Medicina Intensiva: Desde la primera semana de septiembre hay camas UCI disponibles para pacientes COVID-19

Así cómo el número de fallecidos disminuyó a nivel nacional en las últimas semanas, según la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, también se ha reducido el número de pacientes en las salas UCI. | Fuente: Agencia Andina

La ministra de salud, Pilar Mazzetti, dijo en conferencia de prensa junto al presidente de la República, Martín Vizcarra, que "ha empezado haber una disminución en la cantidad de camas que están siendo ocupadas a nivel nacional".

Desde la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), confirmaron a RPP que, en los últimos días, todo paciente que necesite una cama UCI contará con ella. "Ahora podríamos decir que sí tenemos camas disponibles en esta última semana; ya se podría decir que en la parte privada y pública ya hay camas. Todo paciente se puede recibir en cuidados intensivos, porque se cuenta con esta disposición recientemente. Hablo de la última semana, de la primera semana de septiembre a ahora”, aseguró Jesús Valverde, presidente de la institución.

Esta noticia llega días después de confirmarse la disminución a nivel nacional del número de muertes por COVID-19. "La cantidad de fallecidos ha disminuido en vista de que hay mucha experiencia en el manejo de estos pacientes y la mortalidad se ha reducido en la sala de cuidados intensivos", contó Valverde.

Pero, además, según el médico intensivista, la cantidad de pacientes por las emergencias se ha reducido: "Las emergencias respiratorias tienen menos pacientes, si hay menos pacientes hay menos porcentaje de casos graves y ya se ve en la sala de hospitalización general que hay camas libres y también en algunas unidades de cuidado intensivos".

El presidente Martin Vizcarra dijo en conferencia de prensa que se cuentan con 1700 camas UCI a nivel nacional y 20 000 camas hospitalarias como parte de la lucha contra la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Ministerio de salud

¿Dónde hay camas UCI disponibles?

Según la Sala Situacional del Ministerio de salud, al 8 de septiembre, entre EsSalud, Minsa, clínicas, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hay 229 camas UCI disponibles y 1499 ocupadas. Siendo los gobiernos regionales el sector con mayor disponibilidad de camas UCI, 109 en total.

Sobre todo en las clínicas, se han reducido la cantidad de pacientes UCI, aún distinto a las grandes unidades destinadas a la lucha contra la COVID-19, señalan desde la Sopemi.

"Ya se ha reducido la cantidad de pacientes en UCI, lo que sí todavía mantiene un ritmo alto son los hospitales emblemáticos, ellos tienen una cantidad importante en cuidado intensivos, hablo del hospital Rebagliati, Almenara, Sabogal, Dos de Mayo, Loayza. Se han reducido, pero mantienen un porcentaje de 90% de ocupación. La cantidad de casos que llegan a las emergencias son menos", aseguró Jesús Valverde.

Para Franco Olcese, investigador del centro de investigación Wiñaq, "se ve una disminución del número de hospitalizados a nivel nacional, pero no de las pacientes en UCI. La oferta debe haber estado más lejos de la demanda en UCI y por eso se daría un retraso en su caída. Con la data del Sinadef, vemos que son algunas regiones las que están impulsando está caída".

Desde Huancayo, Miguel Arévalo, gerente de la red asistencial de ESSALUD Huancayo, confirmó que por la región también ha reducido la demanda de camas UCI. "En la etapa más crítica teníamos hasta 16 pacientes en lista de espera para unidad de cuidados intensivos, hoy eso se ha reducido hay 1 pendiente. Y, por ejemplo, en el informe que recibimos el lunes, nos informaron que había 3 camas UCI disponibles. Han disminuido los casos leves y se sigue manteniendo los casos severos que requieren cuidados intensivos. Hay una disminución, pero aún se vuelven a ocupar", explicó.

Tendencia del número de pacientes hospitalizados en primera atención y en UCI por COVID-19. | Fuente: Centro de investigación Wiñaq

¿A qué se debe esta disminución?

Parece que tras 6 meses de iniciada el estado de emergencia por el nuevo coronavirus, el peruano ha tomado conciencia de las medidas de cuidado para evitar los contagios, según el intensivista Jesús Valverde. "La conciencia del ciudadano se ha vuelto más responsable por los hechos que han pasado. Pero, además, se ha activado el sistema de atención de primer nivel, ya se pueden tratar casos de manera temprana a nivel de la comunidad, antes no había primer nivel de atención", dijo.

De igual forma, la "inmunidad de rebaño" tendría que ver con este descenso. "Me parece una cuestión de análisis y controversia, hay una cantidad de pacientes infectados a nivel nacional, lo que se llama inmunidad de rebaño. Entonces, si hay inmunidad, habrá menos casos, eso se ve por ejemplo en las ciudades donde prácticamente el coronovirus arrasó, por ejemplo, Loreto. Lima también ha tenido cantidad importante de casos asintomáticos que han adquirido inmunidad. Esto, sobre todo, merece un análisis epidemiológico sobre la base de la cantidad de casos positivos diagnosticados y sinceramiento de números", agregó.

"Aún falta personal médico en las salas UCI"

Según información de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, al inicio de la pandemia había 700 médicos intensivistas para la atención de todo el país. De acuerdo con testimonios recogidos, actualmente para suplir está necesidad son los médicos emergenciólogos quienes también atienden a los pacientes en UCI.

"Necesitamos más recurso humano", demanda el médico Jesús Valverde. "Hemos hablado con el Minsa y le hemos dicho que, más allá de camas, lo que necesitamos es recursos humanos que no lo hay. No podemos asumir la responsabilidad, no podemos llegar a atender a más de 1500 camas UCI. Ya la capacidad de recursos humanos está al tope. Posiblemente pueden incrementar más camas, pero el recurso humano no da para más. Hemos sido sinceros. Hicimos una estrategia respecto al recurso humano. Antes solo se permitía que el médico especialista ingrese a cuidados intensivos, ahora estamos permitiendo que ingrese los médicos generales también para que trabajen a la par con nosotros", sostuvo.

Coincide con esta postura Miguel Arévalo, gerente de la red asistencial de ESSALUD Huancayo. "Nosotros tenemos 290 camas hospitalarias y 19 camas para Unidad de Cuidados Intensivos, (ahora) queremos proyectarnos a aumentar siete u ocho camas UCI más, pero eso está supeditado a contar con profesionales capacitado que pueda manejar un módulo UCI", indicó.

¿Cómo encuentran los médicos una cama UCI?

Desde la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) se creó una aplicación para que los médicos puedan encontrar camas UCI en tiempo real, algo que no existía, esta aplicación lleva el nombre de Plataforma unificada a nivel nacional de gestión de camas y hospitalización. Es el personal asignado por cada centro de salud quienes se encargan de informar la disponibilidad de camas UCI, pero también la del personal médico para la atención del paciente (dos veces al día, a las 8 a. m. y 7 p. m.).

RPP conversó con el creador del aplicativo, el intendente de Investigación y Desarrollo de Susalud, José Villegas Ortega, quien también menciona la disminución en la demanda de camas de cuidados intensivos, aunque aún es lenta.

"Noto una disminución bien lenta, porque hay todavía personas que siguen en hospitalización requiriendo acceso a cama UCI. Un indicador fuerte que el Estado tiene es primero medir la cantidad de fallecidos, pero hay que adelantarse a un tema crítico también, como es el comportamiento en camas UCI. Otro tema preventivo es el comportamiento en la cama de hospitalización, creo que iremos en esa línea bajo la presión de esta enfermedad", explicó.

Villegas contó que lo más complicado para elaborar el aplicativo fue convencer a las personas que se tenía que alimentar la aplicación y que no deben olvidarse de hacer el reporte de manera diaria.

"Tenemos dos canales de WhatsApp: el primero con alrededor de 250 personas y la otra con más de 100 personas, en los cuales todos alimentan la información. Ganar voluntades es lo más complicado; contribuyó mucho que las autoridades de más alto nivel dieron la indicación de que se debe implementar la aplicación", agregó.

A través de la plataforma unificada a nivel nacional de gestión de camas y hospitalización, creada por especialistas de la Superintendencia Nacional de Salud, los médicos buscan en tiempo real la disponibilidad de camas. | Fuente: Superintendencia Nacional de Salud

