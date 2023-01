Desde enero se viene presentando un incremento sostenido de contagios y fallecidos que va del 15 % hasta el 30% durante el último mes. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

El incremento de contagios del nuevo coronavirus en diferentes regiones, sobre todo en el norte del país, ha hecho que nuevamente el sistema hospitalario colapse, y vuelva a presentarse un escenario similar al de hace un año, cuando se registraba la primera ola de la pandemia en el Perú.

Diferentes establecimientos de salud, tanto del Minsa como de EsSalud de las regiones de Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad, Ica y Huancavelica, han cerrado el primer trimestre del 2021 con una cifras altas de casos positivos de la COVID-19, pocos especialistas, sin camas UCI ni hospitalarias y el pedido de ayuda al Ejecutivo.

Lambayeque: Aumenta lista de espera por cama UCI

Hasta 40 personas se encuentran en la lista de espera por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital COVID-19, advirtió la jefa de la Oficina de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Dafne Moreno.

La especialista calificó la "situación de crítica", pues dijo que no existen camas UCI ni camas hospitalarias disponibles en los diferentes establecimientos de salud, lo que va a incrementar el nivel de mortalidad. Incluso, advirtió que los establecimientos de salud no pueden referir pacientes con saturación de entre 50 y 60, porque no tienen adónde trasladarlos.

La funcionaria explicó que desde enero se viene presentando un incremento sostenido de contagios y fallecidos que va del 15% hasta el 30% durante el último mes. Actualmente, según informó, en Lambayeque fallecen 28 personas por día, lo que hace prever que en marzo se registrarán a cerca de 400 muertes a causa del nuevo coronavirus.

En tanto, el gobernador regional (e) Luis Díaz Bravo, pidió al Ejecutivo destinar dos plantas móviles de oxígeno, así como un adicional de camas UCI para los hospitales. Indicó que han enviado oficios a la ministra de Defensa, Nuria Esparch, y al presidente de la República, Francisco Sagasti, pero hasta el momento no reciben una respuesta.

Piura: EsSalud, al 100% de las camas UCI

La Red Asistencial de EsSalud puso en funcionamiento el 100% de las camas donadas por Petroperú, que fueron 15, de las cuales cinco estaban pendientes de estar operativas en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) del Hospital II de Talara para pacientes COVID-19, así lo informó el gerente de EsSalud Piura, Dr. José Céspedes Medrano.

El médico precisó que para esta nueva área se contrató a 15 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y personal técnico, quienes atenderán las áreas críticas del mencionado establecimiento. Adicionalmente se está convocando a 20 más para completar el personal requerido.

El hospital de Talara cuenta, en total, con 61 camas exclusivas para pacientes COVID-19, de las cuales 46 son para hospitalización de pacientes leves y 15 para críticos (UCI – UCIN) y solo tres internistas.

El vicariato general de Tumbes anunció una campaña para recaudar 200 mil soles que permitan adquirir una planta de oxígeno.

Tumbes: Incremento de casos

Tumbes registra un constante incremento de pacientes COVID-19 y no cuenta con una planta de oxígeno. Actualmente, las 14 camas UCI y las 35 de cuidados intermedios del hospital José Alfredo Mendoza Olavarría localizado en la ciudadela Noé, se encuentran ocupadas.

Por su parte, la Red Asistencial EsSalud Tumbes reportó que sus 64 camas de hospitalización y otras 2 de la Unidad de Cuidados Intensivos, están ocupadas por pacientes con el nuevo coronavirus.

Zarumilla también sufre por oxígeno. Si bien la municipalidad de esta provincia adquirió 40 balones para los pacientes COVID-19, las familias no tienen manera de recargarlos. Es más, los ciudadanos se ven obligados a viajar durante cuatro horas hasta el Alto Piura para conseguir oxígeno.

Frente a la crítica realidad, el vicario general de Tumbes, Rafael Egüez Beltrán, anunció una campaña para recaudar 200 mil soles que permitan adquirir una planta de oxígeno.

Según la Sala Situacional de la Diresa, durante los primeros tres meses de 2021, Tumbes ha registrado 286 fallecidos entre los 3 mil 449 casos de la COVID-19.

La Municipalidad Provincial de Trujillo alertó que la demanda de oxígeno llega hasta los 400 balones diarios con necesidad de recarga inmediata.

La Libertad: No hay camas

La Defensoría del Pueblo en La Libertad advirtió que ya no se cuentan con camas disponibles para atender a pacientes con la COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los establecimientos de salud y demandó redoblar esfuerzos al Gobierno Regional considerando que un promedio de 25 personas fallece a diario por la pandemia.

De la misma manera, EsSalud informó que las 240 camas del hospital COVID-19 Virgen de la Puerta se encuentran ocupadas, incluyendo a las 38 ubicadas en la UCI.

Por su parte, el alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, alertó que la demanda de oxígeno llega hasta los 400 balones diarios con necesidad de recarga inmediata.

De acuerdo con las cifras de la Sala Situacional regional COVID-19, al 30 de marzo del presente año, La Libertad registró 89 mil 534 casos confirmados y 5598 decesos por la COVID-19. Las provincias con mayor incidencia de contagios son Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Ascope y Virú. La Libertad tiene, además, un porcentaje de letalidad del 5.94 %, el más elevado a nivel nacional.

Debido al incremento de casos y falta de camas UCI, fallecidos también aumentaron.

Huancavelica: Colapso del Hospital Zacarás Correa Valdivia

El Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica colapsó en sus atenciones debido al incremento de pacientes con la COVID-19, informó el director encargado, Daniel Arce.

La autoridad médica refirió que a este centro de salud son derivados los casos graves de las siete provincias de la región, lo cual conlleva a una gran demanda para las 12 camas con las que cuentan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes con el nuevo coronavirus.

"Todas las camas COVID-19 han colapsado, hay pacientes en espera para ingresar a UCI, todos los días debemos decir a uno o dos pacientes que no hay camas", indicó.

Advirtió que, de continuar el incremento de los casos, algunos ambientes se mudarían a otros establecimientos de salud para ampliar las atenciones a pacientes con la COVID-19.

Daniel Arce también cuestionó el sistema de atenciones para el nuevo coronavirus del establecimiento de EsSalud Huancavelica, por lo que dijo, planteará ante el Ministerio de Salud, que no atienda a pacientes contagiados con la COVID-19, puesto que no cuentan con médicos.

Al respecto, el director de EsSalud, Mavet Cuellar, dijo que cuentan con cuatro camas UCI y de acuerdo con los lineamientos, los casos complicados son referidos al hospital de Huancavelica. También aseguró que cuentan con tres médicos intensivistas que vienen atendiendo a los pacientes que llegan al hospital del seguro social.

El director regional de Salud, Marcos Cabrera Pimentel, dijo que las 64 camas UCI están ocupadas.

Ica: sin camas UCI disponibles

Ica registra una ocupación del 100 % en las 64 camas UCI ubicadas en los hospitales, alertó el director regional de Salud, Marcos Cabrera Pimentel. Mientras tanto, se puede contar todavía con un 50 % de camas hospitalarias para la atención primaria de pacientes COVID-19, según cifras de la Diresa.

La región del sur del país tiene cinco plantas generadoras de oxígeno en Chincha, Nazca, Pisco e Ica. Además, cuenta con otras tres plantas criogénicas con tanques para almacenar el recurso. Sin embargo, no parece ser insuficiente para atender el cada vez más elevado número de pacientes con el nuevo coronavirus.

Al respecto, el gobernador regional, Javier Gallegos, anunció la instalación de una nueva planta de oxígeno con 13 camas UCI y 4 ventiladores mecánicos en el hospital de Palpa con una inversión de 3 millones de soles.

Ica registra hasta la fecha 5 mil 378 muertes por efectos de la pandemia.

