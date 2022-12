Ragi Burhum hizo un análisis de la situación actual de la pandemia en el Perú. | Fuente: RPP

El científico computacional Ragi Burhum descartó que el Perú esté en la etapa final de la pandemia del nuevo coronavirus, pese al sostenido descenso en el número de muertes diarias reportado por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

“Aún estamos todavía en la mitad. No estamos en la fase final. Quedan cinco, seis meses, para tener la vacuna”, comentó el experto en La Rotativa del Aire.

En ese sentido, Burhum pidió a la población mantener “las guardias arriba”, ya que -en su opinión- el descenso del número de víctimas no es sinónimo de que ya se haya vencido a la enfermedad.

“Si miras más o menos la situación a nivel país, agarrando y sumando lo de todas las regiones y haciendo un análisis de qué es lo que está pasando, sí te vas a dar cuenta que en general la cantidad de muertos está bajando”, comentó.

“Sin embargo, sí hay que tener cuidado cuando alguien te dice que las cifras están bajando, porque la pregunta que te debes hacer es dónde. Si miras los números del Sinadef, de la cantidad de muertos por día, te darás cuenta de que en Puno han subido, en Cusco todavía están en subida”, añadió.

Para el científico computacional, la estrategia del Gobierno debe estar enfocada a decirle a la población de que la pandemia no ha sido superada. “Hay que tomárselo en serio. Decir a la gente que esto no ha acabado, que no estamos en la última parte, que faltan seis meses y puede haber rebrotes”, sentenció.

Cabe recordar que el presidente Martín Vizcarra dijo creer que el Perú se encuentra en la etapa final de la pandemia del nuevo coronavirus y que, estimó, “poco a poco” la situación se podrá controlar.

“Estoy seguro de que estamos en la etapa final, que poco a poco este tema se va a controlar, estamos haciendo el máximo esfuerzo como Gobierno”, sentenció durante una visita a la región Tumbes.

