Un grupo de profesionales del sector privado se han juntado para conformar un equipo especial que buscará gestionar la adquisición de las vacunas contra la COVID-19 una vez que algún laboratorio en cualquier parte del mundo la tenga lista. Esta medida tiene como finalidad ganar tiempo para que el país cuente con este valioso insumo.

En entrevista con RPP Noticias, el ingeniero Raúl Delgado Sayán, miembro de este grupo que completan Carlos Neuhaus, Antonio Pratto, el epidemiólogo Luis Suarez, entre otros, señaló que actualmente son varios los laboratorios que están diseñando esta vacuna "con metas muy importantes". En ese sentido, mencionó que la idea de este equipo es establecer un plan de acción para presentar al Gobierno para obtener una vacuna.

"Los 32 millones de peruanos que necesitan esa vacuna son una parte pequeñita de los 7 mil millones que van a estar pugnando. (La idea es que) no estemos muy atrás en la cola y que podamos obtenerla lo más pronto posible. Estoy seguro de que el mejor regalo navideño sería obtener la vacuna que es la única forma de derrotar totalmente al virus", señaló.

Delgado Sayán aseguró que actualmente todos los países "están en una carreta frenética" por conseguir la vacuna "porque el tiempo es vida y salud y cada día estamos viendo las centenas de muertos que tenemos y los infectados". Asimismo, mencionó la importancia de tomar otras medidas para evitar que más personas se infecten mientras llega la vacuna.

"Lo único que puede evitar que se infecten es la vacuna y eso no es que está a 12 o 18 meses, está muy próximo. Estamos convencidos de que las personas se van a comenzar a vacunar en el último trimestre. Esa es una realidad porque Europa ni Estados Unidos no pueden darse el lujo de tener una estación de invierno con los problemas de otras afecciones", dijo.

Luego de mencionar que algunos laboratorios ya se encuentran en la fase 3 de la elaboración de la vacuna contra la COVID-19, el especialista señaló la importancia de "poner en agenda" este tema debido a que muchos países ya han ordenado una fabricación y han realizado compras adelantadas de dosis, como las 30 millones hechas por Estados Unidos.

"Chile ya tiene compromisos con China y también tiene compromisos mirando de reojo lo que se está desarrollando en los Estados Unidos. Si no tomamos acciones nos vamos a quedar atrasados y no es mucho lo que nosotros estaríamos necesitando porque los 33 millones es una pequeñísima porción. No van a salir a precios elevados porque hay un consenso sobre lograr un precio que sea asequible a todos los países", anotó.

Por su parte, el ingeniero Antonio Pratto, también integrante del llamado 'Comando Vacuna', recordó que, hace 20 años, cuando se trabajó en una cura contra la HIV, el Perú pertenecía al grupo de países de ingresos bajos. Sin embargo, actualmente la situación ha cambiado y el país tiene ingresos medios que le permiten mayores posibilidades de acceder a la compra.

"Nosotros tenemos que hacer nuestra propia pelea y contactos. Tenemos que planear que cuando la vacuna esté lista tener por lo menos algún convenio o uno o más laboratorios que están en plena investigación. Ya hay uno que está en fase 3 y en setiembre ya debería estar la vacuna. A fin de año tendremos 3 vacunas disponible, más las vacunas chinas", precisó.

Finalmente, destacó que ya han hecho un primer "sondeo" con el Ministerio de Economía y Finanzas en el que esta propuesta tuvo una buena acogida. En ese sentido, se mostró optimista en pronto tener una reunión para explicar a detalle el plan de acción y comenzar a trabajar en tener listo el marco legal para evitar posibles trabas burocráticas que puedan retrasar estas compras.

