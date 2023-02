INPE confirma que los trabajadores y los internos están incluidos en segunda fase de proceso de vacunación. | Fuente: INPE

La presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, confirmó este martes que tanto el personal penitenciario como la población carcelaria en su totalidad están incluidos en la segunda fase del Plan de Vacunación contra la COVID-19 en el Perú.

"En la segunda fase están contemplados no solamente el personal penitenciario, sino también la población penal. (Se vacunará) a todos. La población penal, no solo en Perú sino en todos los países del mundo, está considerada como población vulnerable porque está en un ambiente cerrado donde está expuesta a mayores niveles de contagio de cualquier enfermedad", afirmó en Conexión por RPP.

En ese sentido, la representante del INPE descartó que se vaya a dar algún tipo de diferenciación entre las personas privadas de su libertad por cuestión de edad o crímenes cometidos.

"No hay ningún tipo de discriminación. No estoy viendo nombres ni veo delitos, mi situación como presidenta del INPE no es ver el nombre de una persona en particular ni de un delito, veo personas que están, más allá de su delito, cumpliendo una condena y mi labor es tratarlas a todas por igual", zanjó.

La funcionaria también detalló que, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), realizaron un estudio de cero prevalencia, empleado para identificar qué porcentaje del total de la población penitenciaria había contraído la COVID-19. El índice de positividad fue de un 54%, mientras que en la comunidad fuera de las prisiones estuvo en 25%.

"En cárceles, el doble de personas ha sido contagiada por las propias condiciones de encierro, no ventilación, hacinamiento, entre otros".

Cabe precisar que se generó una controversia en torno a este tema debido a que la ministra de la Mujer, Silvia Loli, había indicado ante el Congreso que los únicos que serían vacunados eran los trabajadores del INPE. Ello luego fue desmentido por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, quien afirmó que las personas privadas de libertad sí serán inmunizadas en dicha etapa.

Al respecto, la titular del INPE señaló que "la resolución ministerial que dispone las fases de vacunación y los grupos a vacunarse es bastante clara y se ha mantenido como tal en la Presidencia del Consejo de Ministros también".

"Hubo un error de interpretación en la lectura que se dio en el Ministerio de la Mujer y entiendo que se ya se corrigió a partir de las declaraciones del ministro de Cultura, y eso es lo que se mantiene hasta hoy", añadió.

