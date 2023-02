Pilar Mazzetti es la nueva ministra de Salud. | Fuente: Andina

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, descartó este miércoles que desde su sector exista una intención de ocultar las cifras de casos y muertes debido al nuevo coronavirus, y remarcó que se debe tener en cuenta las características propias de nuestro sistema sanitario.

Al ser consultada si existía un subregistro, señaló: "Esto no es posible. Si fuera posible, se los diría porque la información hay que saberla... Creo que para compararnos internacionalmente, tenemos que tener cifras comparables... Tenemos lo que tenemos, no es cuestión de buscar quién tiene la culpa de no tener lo que debemos tener, porque vamos a buscar y buscar, y el problema es tan complejo que esto no es cuestión de culpas. Esto es una pandemia impredicible que cambia las reglas de juego", dijo en entrevista con Nada está dicho de RPP Noticias.

La titular de Salud indicó que en el registro de casos, no se puede descartar las pruebas rápidas porque "ayudan a entender muchas otras cosas". En cuanto al registro de defunciones, afirmó que se realiza por pruebas moleculares y rápidas, que es "lo mejor que hemos podido encontrar y lo más cercano a la realidad".

Sobre la diferencia de muertes confirmadas por COVID-19 y las registradas en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), Mazzetti señaló que "al final de la pandemia se arma un equipo que verifique las defunciones una por una hasta donde se pueda y aclare la cifra de muertes" .

Precisó que su antecesor, Víctor Zamora, instaló un comité para que realice esa labor a solicitud del presidente Martín Vizcarra, el cual ya "está empezando la revisar las defunciones". "Creo que unos meses vamos a tener resultados", adelantó.

Por otro lado, destacó la labor que ha realizado todo el personal de salud durante la pandemia. "Lo que se ha hecho en estos cuatro meses es reforzar de las todas formas el sistema de salud. No hay sistema de salud que resista una pandemia de este tipo... Tenemos que saber la realidad, estamos respondiendo lo mejor que podemos", dijo.

"De una respuesta simple cuando empezamos, hemos llegado a una respuesta que nos ha permitido crecer más de ocho veces la capacidad de hospitales, y estamos con el 40 o 45% de personal. Estamos recibiendo una demanda de 300 a 400%, miren la sobrecarga para el sistema.... El personal está agotado, y es algo que hay que tener en cuenta", agregó.

Mazzetti Soler juró hoy al cargo de ministra de Salud en reemplazo de Víctor Zamora. Antes de asumir la titularidad del sector, se había desempeñado como jefa del Comando de Operaciones COVID-19, un grupo de profesionales encargado de diseñar respuestas multisectoriales a la pandemia.

