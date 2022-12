Entrevista al médico epidemiólogo Percy Minaya. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El médico epidemiólogo Percy Minaya advirtió que en las últimas seis semanas en el Perú se está observando un incremento de casos de COVID-19 en varias regiones. El especialista detalló que estas "se han venido sumando" hasta llegar a las nueve regiones a nivel nacional donde se han incrementado estos casos de nuevo coronavirus.

En entrevista con RPP Noticias, el ex viceministro de Salud Pública detalló que a nivel nacional las cifras de casos positivos se sitúan entre 10 y 12%, cuando siete semanas atrás esta cifra era de 4%. No obstante, precisó que en ningún país donde ha ocurrido una segunda ola, esta no se ha presentado con "cifras catastróficas" como las del primer brote de contagios.

Minaya también apuntó que estos casos están ocurriendo "en los mismos lugares"; es decir, el incremento de casos se está presentando en regiones como Piura, Lambayeque o Áncash, y en algunos casos en "ciudades intermedias", lo cual, en su opinión, se debe a personas que se dedican al trabajo agrícola y que luego retornan a espacios rurales.

El exviceministro de Salud Pública también estimó que el Perú todavía no cuenta con la capacidad para poder atender a todas las personas que necesiten oxígeno en una eventual segunda ola. En ese sentido, recordó que actualmente existen otras tecnologías como los compresores, además de la "intervención rápida" para evitar llegar a esa etapa.

En otro momento, el médico epidemiólogo consideró que la reciente reapertura de actividades económicas se está dando "en un momento que es crucial" debido a la cercanía de las fiestas navideñas y la quincena del mes, donde la población tendrá más dinero y podrá salir a realizar compras en los centros comerciales y "en diferentes lugares" donde no se mide el aforo.

"El seguimiento de contactos era prácticamente imposible trabajar en la primera ola por la cantidad de casos, pero hoy, donde tenemos menos casos, es muy posible que se pueda detectar estos conglomerados, seguir a los casos positivos, a sus contactos, y reducir las probabilidades de contagio. Para eso están las pruebas moleculares", anotó.

