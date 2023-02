‘Me han dado otra oportunidad de vivir’, manifestó el padre de familia al abandonar el Hospital Emergencia Ate Vitarte. | Fuente: Minsa

Un padre de familia de 56 años logró vencer la COVID-19 luego de dos semanas conectado a un ventilador mecánico en el Hospital Emergencia Ate Vitarte del Ministerio de Salud (Minsa).

Fausto, pertenece a uno de los grupos de riesgo por los que el nuevo coronavirus amenazaba con afectarlo severamente.El paciente ingresó a este nosocomio presentando los síntomas característicos del coronavirus, como malestar general, dolor de garganta, cefalea, tos seca e insuficiencia respiratoria, por lo que los médicos determinaron su pase inmediato a la Unidad Crítica de Emergencia (UCE), el pasado 26 de setiembre, donde recibió tratamiento ventilatorio invasivo.

"Pese a ser paciente vulnerable, logró salir en buenas condiciones. Ya sin apoyo oxigenatorio, se le brindó el alta médica 14 días después. Hay que recordar que esta es una batalla no solo nuestra, sino también de todos los peruanos. Por eso, no bajemos la guardia ante este virus, cuidemos nuestras vidas y la de nuestras familias", indicó la doctora Diana Cabanillas, médico especialista en Emergencias y Desastres de este centro hospitalario.Fausto fue dado de alta el 16 de octubre y antes de reencontrarse con sus familiares, manifestó su agradecimiento hacia todo el personal de salud de este nosocomio. Con la voz entrecortada, deseo éxitos y bendiciones al cuerpo médico y asistencial en esta difícil batalla que aún no termina."Quiero agradecer infinitamente a todo el personal de salud y a Dios porque estoy aquí hablando con ustedes, me han dado otra oportunidad de vivir y hacer bien las cosas. Espero que Dios los guarde y cuide mucho porque son personas con un corazón muy grande", finalizó el padre de familia.

NUESTROS PODCASTS'Espacio vital': En este programa, El Dr. Elmer Huerta nos da recomendaciones para evitar afectarnos por la fatiga pandémica, que es una sensación de apatía, desmotivación y agotamiento mental que sufre una persona. Este tipo de fatiga afecta la salud emocional de millones de personas en el mundo, no solamente a quienes se contagiaron de coronavirus.

Te sugerimos leer