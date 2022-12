En las afueras de la empresa se observan filas de cientos de personas que llegan a diario para conseguir oxígeno y tratar a sus familiares infectados con el nuevo coronavirus. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pablo Rojas

La demanda por oxígeno se sigue incrementando no solo en la capital del Perú, también en sus diferentes regiones, esto debido al aumento de personas contagiadas con el nuevo coronavirus.

En muchas regiones no hay plantas de oxígeno y en otras, las pocas que existen no se abastecen. Son muchos los pobladores que tienen que madrugar para conseguir este importante insumo para atender en sus domicilios a sus familiares infectados con el nuevo coronavirus.

Arequipa: se incrementa en un 100% la demanda de oxígeno

La demanda de oxígeno en la región Arequipa se incrementó en un 100% en las últimas cuatro semanas, según los representantes de la empresa Praxair.

Desde hace unos días, en las afueras de las instalaciones de la empresa ubicada en el parque industrial de la Ciudad Blanca se observan filas de cientos de personas que llegan a diario para conseguir oxígeno y tratar a sus familiares infectados con el nuevo coronavirus.

Debido a la alta demanda, los pobladores tienen que madrugar para ser uno de los primeros en conseguir la recarga de oxígeno y al día siguiente poder recoger el producto.

Por ejemplo, es el caso de Rogelio Condori y su prima Rocío Ticona, quienes llegaron a las tres de la madrugada para conseguir oxígeno. Mientras Rogelio realiza la fila para recoger el balón de oxígeno que dejó un día anterior, Rocío dejará un balón para recogerlo mañana.

Ellos han gastado, hasta ahora, unos S/ 15 000 para tratar a su familiar, quien tiene la COVID-19 hace 15 días, y necesitan del insumo para sobrevivir.

Un caso similar presenta María Cáceres, quien comentó que gasta, en promedio, unos 200 soles al día para comprar oxígeno y mantener a su hermano mayor con vida.

María señaló que su familiar se contagió en el trabajo y en pocos días, su salud se deterioró. Él permanece en casa por temor a contagiarse aún más en el Hospital Regional de Arequipa, donde se atienden casos positivos de la COVID-19.

En Ica se cuenta con cinco plantas que generan oxígeno: tres en hospitales del Ministerio de Salud y dos que lo administran los empresarios; pero no se dan abasto. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edwin Herrera

Ica: Continúa la escasez de oxígeno

El panorama de la región Ica continúa siendo de incertidumbre por la necesidad de oxígeno. Diariamente se observa a decenas de ciudadanos formando filas para conseguir este insumo en los establecimientos donde se recarga balones.

En Ica se cuenta con cinco plantas que generan oxígeno: tres en hospitales del Ministerio de Salud que aseguran el insumo para todos los pacientes, y dos que lo administran los empresarios. Aquí se brinda el servicio de recarga para aquellas personas que tienen pacientes en casa y es donde se registra la mayor cantidad de filas desde las primeras horas.

Pero ese no es el único problema de pandemia. Según el reporte de la Dirección Regional de Salud, las 59 camas en Unidades de Cuidados Intensivos que tiene la región están ocupadas, al igual las de cuidados intermedios.

El director de la Red de Salud de Ica, Richard Sifuentes, también informó que más de 30 profesionales de la salud han fallecido en la región a causa de la COVID-19.

El director regional de Salud de Junín, Danny Esteban Quispe, dijo que el desabastecimiento de oxígeno se debe al incremento acelerado de casos de la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

Junín: Oxígeno solo para internados con la COVID-19

El director regional de Salud de Junín, Danny Esteban Quispe, dijo que si se mantiene el incremento acelerado de casos de la COVID-19, la región tendrá un desabastecimiento inminente de oxígeno, tanto en hospitales como en las empresas distribuidoras.

El funcionario señaló que, a diario, los hospitales de Junín producen 5 980 metros cúbicos de oxígeno, de los cuales, 5 867 son usados en las áreas de hospitalización y UCI para pacientes con la COVID-19. Es decir, solo pueden almacenar 113 metros cúbicos de oxígeno que son usados en los días de más demanda.

Las cifras que maneja la Dirección Regional de Salud sobre la dotación de oxígeno en Junín corresponden solo a los hospitales. No obstante, Esteban Quispe señaló que realizaron un estudio para conocer la demanda de oxígeno en los pacientes que son tratados en domicilios o clínicas. En los próximos días se conocerán los resultados.

Finalmente, el responsable del sector Salud en Junín espera que, con la instalación de plantas de oxígeno en Jauja, Satipo y el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, se logre cubrir esa demanda.

En la Plaza de Armas de Trujillo decenas de personas esperan hasta 10 días para recargar sus balones de oxígeno. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Maritza Sáenz

Trujillo: Hospitales abastecen balones de oxígeno en otras ciudades

En Trujillo, varios hospitales de la provincia se han quedado sin oxígeno medicinal y deben abastecer sus balones en otras provincias de la región para no afectar a sus pacientes, informó la directora de la Red de Salud Trujillo, Vanessa Blas.

"No todos los hospitales están en esa situación, pero tenemos buscar abastecer a los que no cuentan con oxígeno. Estamos llenando balones en Huamachuco, Llacuabamba, Pataz y Virú, todos me apoyan para no quedarnos sin el insumo", sostuvo.

En la planta de oxígeno medicinal de la Municipalidad Provincial se llenan a diario un aproximado de 150 balones de forma gratuita, pero es insuficiente para la demanda que en solo un día ya sobrepasó los 400 balones. La espera va desde los 3 a 7 días.

En tanto y según el último reporte de la Sala Situacional del Gobierno Regional de La Libertad, solo hay 71 camas de hospitalización disponibles en todos los establecimientos de salud de la región.

Además, no hay camas de Unidad de Cuidados Intensivos disponibles y la lista de espera por una cama UCI es de 29 pacientes graves tanto en hospitales del Minsa, EsSalud y clínicas.

El último reporte de contagios por la covid-19 arroja 215 casos nuevos y 23 fallecidos en 24 horas. En total, en lo que va de la pandemia, en la Libertad se han identificado 78 mil 955 casos y 4 mil 731 personas han perdido la vida a causa del virus.

