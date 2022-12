Especialista recomendó mantener las medidas de bioseguridad. | Fuente: Foto: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), informó que los nuevos casos de COVID-19 han descendido en 78%, desde el pico de la segunda ola pandémica, registrado durante la cuarta semana de marzo del 2021.

César Munayco, epidemiólogo y director de Vigilancia de la Salud del CDC, indicó que la segunda ola se inició a fines de diciembre y que, tras el pico a fines de marzo, la disminución de casos se ha dado a una tasa de 13% en promedio por semana. "En el momento más alto, se registraron 60 041 personas infectadas, cifra que ha disminuido progresivamente", indicó.

Sin embargo, esta disminución en el número de casos se ha producido a diferente nivel en las regiones del país. En el Callao se han reducido los casos en un 97%, a razón de 26% por semana, mientras que en Ucayali, en un 95% con respecto a la semana pico, con tasas promedio de 14% cada siete días. En cuanto a la ciudad capital, la reducción alcanzó el 84.1%.

El doctor Munayco manifestó que estas reducciones se explican por diferentes factores, como las medidas implementadas por el Gobierno a través de acciones puntuales en función al riesgo de COVID-19 en cada región y a las restricciones respecto a reuniones y eventos sociales; así como la estrategia de vacunación enfocada en priorizar a poblaciones vulnerables y al personal de salud.

"El utilizar doble mascarilla, el mantener la burbuja familiar o social, evitar lugares de alta concentración de personas, el lavado de manos constante y el distanciamiento social han sido factores claves en esta disminución de la segunda ola que se observa en casi todas las regiones del país", finalizó el médico epidemiólogo del Minsa.

Segunda ola se encuentra en descenso

El Gobierno informó que la segunda ola de la pandemia se encuentra en descenso en el país y que ya suman más de dos millones las personas que se encuentran completamente vacunadas en el territorio nacional. El ministro de Salud, Óscar Ugarte señaló que el país no se encuentra en una tercera ola, "ni tampoco podemos afirmar que lo de Arequipa sea el inicio de una tercera ola".

Al respecto, dijo que consideraba que había una apreciación equivocada que no se basa en las evidencias. "Cualquiera que está siguiendo el análisis de la evolución de la pandemia puede comprobar que estamos en el descenso de la segunda ola y lo de Arequipa, si bien es una situación especial, no modifica la curva en general", enfatizó al subrayar que "esto no quiere decir que no haya riesgo de una tercera ola y que esta pueda darse más adelante".

En otro momento, indicó que a través de las investigaciones que realiza el Instituto Nacional de Salud (INS) en Arequipa se ha logrado identificar un segundo caso de la variante Delta en ese departamento. Agregó que, de acuerdo con los estudios del INS en el sur del país, en Arequipa el 90.6% de los casos se deben a la variante C37, que es la predominante en el Perú y que hoy se llama variante Lambda, según la nueva clasificación internacional.

