La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, recibió este jueves, a nombre del Ministerio de Salud (Minsa), un grupo de cabinas Walk Thru donadas por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) para la toma segura de muestras de nuevo coronavirus, valorizadas en US$ 50 000. La titular del pliego manifestó que son en total cinco cabinas que serán distribuidas en lugares de mayor concentración de población como el hospital Dos de Mayo, el Centro Especializado de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (Ceritss) Raúl Patrucco, los centros de Salud Jaime Zubiate y Tahuantinsuyo Bajo y el Laboratorio Referencial de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur. "Hoy tenemos la oportunidad de continuar estrechando vínculos con la República de Corea. Hace muchos años fue contra la tuberculosis, hoy continuamos luchando contra la pandemia que ataca a la humanidad, y el poder continuar juntos es una gran oportunidad", destacó. Pilar Mazzetti recordó que el personal de salud debe mantener el protocolo de los equipos de protección personal (EPP) por horas e incluso en lugares sofocantes, pero estas cabinas tienen una tecnología que permite no tener que pasar por todos los mecanismos de seguridad, mientras que el paciente puede acercarse con tranquilidad, en mejores condiciones.

Enfatizó también que el Perú cada vez adquiere más pruebas moleculares y antigénicas para la detección oportuna del coronavirus y todos debemos estar preparados ante la posibilidad de una segunda ola."Nuestro país tiene costa, sierra y selva y no sabemos lo que va a pasar, pero esto nos ayuda a enfrentar una posible segunda ola. Agradecemos a la República de Corea por compartir con nosotros, sobre todo el desarrollo. Solo juntos vamos a poder resistir", anotó.Por su parte, el embajador de la República de Corea en Perú, Jo Yung-Joon, dijo esperar que estos equipos médicos sirvan en la lucha de Perú contra la COVID-19.

Cabe destacar que los 'Walk through' son cabinas de inspección presurizadas para la detección rápida y segura del nuevo coronavirus, diseñadas para el personal médico ya que proporcionan un entorno de trabajo seguro y con menos riesgos.

