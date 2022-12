Autoridades pidieron a la población no debe bajar la guardia ni relajar los cuidados preventivos. | Fuente: Foto: Minsa

Los adultos mayores componen en la actualidad el 69 % de las muertes a causa del coronavirus. Entre el 31 agosto y 31 octubre del presente año, el Ministerio de Salud (Minsa) registró una disminución de 80.3 % de casos; no obstante, las principales víctimas continúan siendo las personas mayores de 60 años. En ese sentido, según el último reporte epidemiológico sobre la situación de la COVID-19 del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), dos de cada tres fallecidos por coronavirus en el país son adultos mayores. El director del CDC, Luis Rodríguez Benavides, refirió que, aunque se aprecia un descenso sostenido de casos de COVID-19, es necesario que las personas continúen respetando las medidas de prevención que ha dado el Gobierno y el Minsa. Remarcó que la población no debe bajar la guardia ni relajar los cuidados preventivos para cortar la cadena de contagio del coronavirus y evitar una posible segunda ola. "Insto a la población a no bajar la guardia, no es recomendable que se reúnan en las festividades, en Navidad o en Año Nuevo con familiares y amigos. Es mejor contactarse a través de videollamadas o enlaces telefónicos y así protegerán la vida de los adultos mayores de casa que continúan siendo las principales víctimas mortales de la pandemia”, exhortó. Dijo que la disminución de casos es porque la población ha aprendido a convivir con el uso de mascarillas, a lavarse las manos frecuentemente y a mantener distancia con otras personas. Esto no solo ayuda a disminuir el contagio de la COVID-19, sino también de otras enfermedades respiratorias que se transmiten por vía área. Cabe detallar que solo el lunes 16 de noviembre, la sala situacional reportó 702 casos sintomáticos confirmados de un total de 15,318 personas muestreadas. Asimismo, 1 617 distritos a nivel nacional, en la semana 46 (del 8 al 14 de noviembre), no han presentado nuevos contagios, lo que representa una cifra alentadora. La mortalidad por COVID-19 acumulada se concentra en regiones de la costa, siendo las de más alta mortalidad en Ica, Callao, Lima Metropolitana, Moquegua, Lima región y Lambayeque. Las regiones Tumbes, Ancash y La Libertad no tienen el índice más alto de la mortalidad, pero superan la tasa nacional de defunciones.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer