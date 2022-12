Ministro se refirió sobre las medidas que se adoptarían ante un eventual rebrote de casos. | Fuente: Imagen referencial: Andina

El ministro del Interior, José Elice, dejó abierta la posibilidad de que en el país se retomen algunas medidas restrictivas en caso se incrementen los contagios de COVID-19. En ese sentido, precisó que, si bien cada Ministerio se encarga de elaborar las reglas para la reapertura de actividades, existe un monitoreo sobre el impacto de estas medidas.

"En estos días van a aparecer los protocolos. Se acaba de poner en diligencia un decreto, igual hay una vigilancia constante sobre las consecuencias de estas decisiones. En caso haya síntomas de rebrote o incremento del contagio, inmediatamente se procederá a tomar medidas restrictivas", señaló.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter precisó que por el momento no se ha evaluado cambiar el horario de la inmovilización social, el cual actualmente se da de lunes a domingo desde la medianoche hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. "No se ha evaluado cambios en el toque de queda", mencionó.

Esta mañana, el doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), reconoció que hace una semana se registró un incremento de casos de COVID-19 en los hospitales, donde las áreas de emergencia "nuevamente se han estado poblando". En ese sentido, lamentó que "de lo que estaba habiendo números bastantes bajos, ya hay una tendencia a incrementar y estamos atentos a trabajar".

En entrevista con RPP Noticias, el especialista apuntó que, según cifras del Ministerio de Salud, la población peruana tiene un 35% de seroprevalencia de casos COVID-19 (afectada por esta enfermedad), lo que deja actualmente a un 65% de "población virgen"; es decir, que no ha contraído esta enfermedad y que deja abierta la posibilidad de nuevos casos.

Valverde también llamó la atención sobre algunas regiones (zona norte del país), que durante época más fuerte de la COVID-19 (junio-julio) tuvieran una gran cantidad de casos, tengan actualmente nuevos casos que podrían ser "el inicio de una segunda ola o podría ser todavía un brote de la primera, eso lo va a establecer el Ministerio".

