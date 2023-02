Óscar Ugarte, ministro Salud, en un evento público. | Fuente: Ministerio de Salud

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que el Gobierno ha firmado un contrato con el laboratorio Sinopharm para adquirir 500 000 dosis adicionales de su vacuna anticovid-19.

"Ya hemos firmado un contrato adicional por 500 000 dosis que deben estar llegando, de repente, la próxima semana. No sólo se ha firmado contrato, ya se pagó y, por lo tanto, van a venir 500 000 y podrían venir otras cantidades", dijo en una entrevista con el programa Cuarto Poder.

Óscar Ugarte señaló que después de la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Sinopharm "como una de las vacunas de calidad que avala, eso nos da la información suficiente para cubrir el vacío que había previamente y por lo cual no se le daba el registro condicional".

¿ES POSIBLE UNA TERCERA OLA?

Por otra parte, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) explicó que la segunda ola de la pandemia de la COVID-19 empezó a mediados de diciembre pasado y que "llegó un poco a su tope en abril y principios de mayo".

"Nuestra evaluación es que se ha desacelerado y podríamos decir que está iniciándose un declive en la curva", manifestó.

No obstante, Óscar Ugarte dejó en claro que una posible disminución de las cifras de infecciones y muertes no implica que el país no vaya a experimentar una tercera ola del COVID-19.

"A partir de la experiencia del año pasado y de la experiencia en otros países, esa reducción de una curva, incluso a niveles muy bajos, no impide que pueda haber una tercera ola", remarcó.

