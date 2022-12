Mazzetti sobre huelga médica: "Me parece lamentable que en una pandemia estemos pensando en paralizaciones"

La ministra participó en la reunión con los representantes del Colegio Médico del Perú. | Fuente: Foto: Minsa

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, lamentó la ratificación del paro médico convocado por la Federación Médica Peruana para el miércoles 26 y jueves 27 de agosto ante lo que consideran como una falta de "soluciones concretas" a los puntos de su plataforma gremial.

"Me parece que es lamentable que en una situación de pandemia estemos pensando en paralizaciones cuando nuestra población nos necesita. Los médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, personal administrativo y de servicio están sacrificando muchísimas cosas: a su familia, su salud, sus ingresos, para atender a nuestra población", señaló.

Luego de participar en la reunión con representantes del Colegio Médico del Perú a fin de intercambiar propuestas y estrategias para continuar en la lucha contra la COVID-19 en el país, la ministra dijo "no creer" que estas demandas se puedan superar en los próximos días para evitar el paro.

"Yo creo que es lamentable que se tomen en este momento medidas de este tipo. Esperemos que recapaciten, todos tenemos necesidades antendibles, pero creo que no es el momento. El virus no hace huelga, ni marcha, ni nada por el estilo. Acá todos tenemos que colaborar", reiteró.

Anteriormente Mazzetti ya había lamentado la decisión del gremio médico de anunciar un paro nacional de 48 horas. En esa oportunidad, la titular del Minsa señaló que lo que más necesita el país en la actual coyuntura de pandemia es "a todo nuestro personal de salud que se está sacrificando"

"Todos sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil y me apena mucho que los colegas quieran tomar medidas de presión de ese tipo. Entendemos todos las circunstancias. Todos estamos en problemas, y problemas económicos. La deuda con los trabajadores de salud es bastante importante. Me apena que tomen ese tipo de medidas y creo que no es el mejor momento para que nosotros tengamos dificultades en la atención", señaló.

Esta medida fue acordada por el Consejo Directivo de la FMP, institución que agrupa a médicos que laboran para establecimientos de salud del Ministerio de Salud, organismos públicos y direcciones regionales de salud y deja abierta la posibilidad de que se realice por más días si no se atienden sus demandas. No obstante, aseguran que en los días de huelga los servicios de áreas críticas y triajes "funcionarán con normalidad".

