El viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, confirmó que no se podrá vacunar contra la COVID-19 a los miembros de mesa antes de las elecciones generales, previstas para el 11 de abril. En diálogo con RPP Noticias, el funcionario reconoció que "no tenemos vacunas para ellos en este instante" debido a que la prioridad del nuevo lote de vacunas que ha llegado al país la tienen los adultos mayores.

"La recomendación para ellos es que continuemos con las medidas de protección de todos los ciudadanos. Nosotros no tenemos un número suficiente de vacunas en este momento para entregar a más de 400 mil personas que se involucran en esta actividad, además por las características de la vacuna que en este momento manejamos -Pfizer- y tendría que estar distribuyéndose a lo largo del país y esto no va a ser posible", explicó.

Cabe recordar que anteriormente el ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que todos los miembros de mesa serán vacunados contra la COVID-19 dentro del primer grupo de prioridad como "reconocimiento" a la labor que realizarán el 11 deabril en las elecciones generales; sin embargo, reiteró que esto sea un requisito para que participen en la jornada electoral.

"La vacunación a los miembros de mesa se va a dar de todas maneras, pero no porque sea condición para el acto electoral, sí como reconocimiento a ese beneficio y, por lo tanto, no está amarrado al 11 de abril. Se va a iniciar la vacunación en la medida que la disponibilidad de vacunas dentro de esta primera prioridad e iniciaremos el proceso que incluye la segunda dosis, pero como digo no es condición para el acto electoral, es un reconocimiento, un beneficio", explicó.

Días atrás, el ministro ya había aclarado que la vacunación contra la COVID-19 no era una condición para que los miembros de mesa participen en las elecciones de abril próximo. Según comentó, esta vacunación será "recompensada" con la posibilidad de tenerlos en la prioridad de la vacunación, aunque aclaró que esto no necesariamente ocurrirá antes de los comicios.

ONPE: La elección "va a ser segura sin vacuna"

Sobre este tema, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha garantizado la realización de "elecciones seguras" el próximo 11 de abril pese a que no se pueda vacunar a los miembros de mesa antes de la jornada electoral debido a la cantidad de dosis que hay actualmente en el país.

"Nosotros garantizamos las condiciones para que la ciudadanía tenga la seguridad sanitaria requerida, tal como ha sucedido en más de 86 elecciones en contexto COVID en el mundo. La gran lección que nos deja la experiencia comparada es que es posible hacer elecciones exitosas en pandemia siguiendo de manera estricta los siete protocolos de seguridad", destacó.

En entrevista con RPP Noticias, Corvetto destacó que más de 3 millones de ciudadanos pudieron elegir su local de votación, mientras que en el caso de los electores que no pudieron ingresar a la plataforma, se les asignó un centro dentro del distrito declarado como residencia ante el Reniec. Además, reiteró que los miembros de mesa contarán con todas las medidas de seguridad pese a que muchos no podrán ser vacunados antes del 11 de abril.

"Nosotros hemos organizado la elección y elaborado los protocolos sin considerar la vacuna. La elección va a ser segura sin vacuna, como lo ha sido en 86 elecciones previas sin vacuna. Ningún proceso electoral ha vacunado a los miembros de mesa ni a los electores antes del proceso electoral y han sido elecciones seguras. Es posible hacer elecciones en pandemia segura, sin vacuna, cumpliendo de manera estricta los protocolos", destacó.

