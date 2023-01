Los médicos tienen un extenso pliego de reclamos. | Fuente: RPP / Estefani Pineda

Los médicos del sector público acatan este miércoles su primer día de huelga indefinida, en rechazo a una serie de compromisos incumplidos por parte del Gobierno.

Como parte de la medida de fuerza, que coincide con el anuncio del inminente arribo de la segunda ola de la pandemia, un grupo de 200 profesionales realizó un plantón en el frontis de la sede del Ministerio de Salud, en Jesús María.

En diálogo con RPP Noticias, el doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, indicó que hay una serie de reclamos desatendidos, como un incremento de presupuesto en el sector Salud y un aumento de sueldos a los profesionales.

“Esta (huelga) es responsabilidad del Gobierno. Estamos acá todos los profesionales de la salud en vista que no se ha incrementado el presupuesto. Además, en 2015 y 2017 firmamos actas de acuerdos para implementar la escala salarial”, comentó.

“Se nos dio la primera fase el 2018, (y la segunda) el 2019. Pero todo el 2020 hemos sido engañados, paseados, y no nos han dado absolutamente nada de la tercera fase. Estamos 2021 y debería iniciar la cuarta fase, pero no está presupuestada”, añadió.

Asimismo, el dirigente sindical señaló otros reclamos del sector, como la falta de pagos de bonos, los CAS COVID, también denunció despidos de trabajadores, la falta de nombramientos y ascensos, así como una deficiente entrega de equipos de protección para hacer frente a la pandemia.

Talavera indicó que, pese a la huelga, los médicos continuarán prestando servicios en áreas esenciales, como emergencia, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, entre otras. “La atención a los pacientes está garantizada y lo pueden comprobar”, sostuvo.

El médico señaló que el fin de semana el gremio sostuvo una reunión con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, pero no se llegó a una solución a sus reclamos. “Lo único que nos ha dicho es que no hay presupuesto y no se puede solucionar nada”, manifestó.

