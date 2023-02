Personal intensivista del Hospital Arzobispo Loayza recibe la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm. | Fuente: Hospital Arzobispo Loayza

El Ministerio de Salud (Minsa), aplicó este martes al doctor Josef Vallejos Acevedo, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios del Hospital Arzobispo Loayza, la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Sinopharm.

"Muy complacido, sabiendo que es un día que marca la historia en lo que es la medicina peruana, sobre todo en esta parte preventiva en la lucha contra esta enfermedad que nos está azotando mucho", indicó el médico al programa La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

El doctor Josef Vallejos Acevedo precisó que un grupo de médicos intensivistas del Hospital Arzobispo Loayza fueron los primeros elegidos de manera simbólica para recibir la vacuna contra la COVID-19.

"Síntomas en particular, salvo el leve pinchazo que te dan el el hombro, no más que eso, no hay una manifestación específica, ni mareo ni dolor ni nada", afirmó.

Junto al médico Josef Vallejos Acevedo también se vacunó al jefe del servicio de Emergencia, doctor Adrian Rodríguez, el médico intensivista Mario Candiotti, y la licenciada Martina Obando.

Según Nancy Olivares, coordinadora del equipo de vacunación del Minsa, la inmunización empieza hoy 13 establecimientos de salud en Lima y el Callao, como parte del inicio de la primera fase de inmunización al personal sanitario que lucha contra el avance del nuevo coronavirus.

Los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, y de Cultura, Alejandro Neyra, informaron que el despliegue de las vacunas del laboratorio chino a las regiones en riesgo extremo también inicia hoy.

"El proceso de vacunación empezará por las regiones que se encuentran en riesgo extremo: Lima [incluida Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao], Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac. La primera región a la cual se está enviando las vacunas es Huánuco debido a la situación de la pandemia", afirmó el ministro Alejandro Neyra.

Las primeras 300 000 vacunas, procedentes de China y elaboradas por el laboratorio Sinopharm llegaron la noche del domingo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A este cargamento se sumarán otras 700 000 dosis del mismo laboratorio que están programadas para salir de China el 13 de febrero.

