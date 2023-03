Martín Vizcarra volvió a dar declaraciones a la prensa.

El expresidente Martín Vizcarra reiteró que participó de manera voluntaria en la etapa experimental de la vacuna china de Sinopharm que se llevó a cabo en el Perú, al igual que otros 12 mil peruanos. El ahora candidato al Congreso señaló que tomó esta decisión "con el riesgo que implica porque es una etapa experimental que no se saben los resultados".

"Como lo he dicho, en ese experimento de la fase 3 participé con mi esposa. Por ahí dicen 'gente del despacho': ninguno. Puedo asegurar, ningún trabajador del despacho presidencial de ninguna área ha asumido ese riesgo. Yo no podía decir que lo hagan porque es un tema voluntario. Los 12 mil son voluntarios porque hay un riesgo que implica", aseguró.

"Del entorno laboral del despacho presidencial, nadie se ha vacunado, nadie ha sido parte de ese estudio de la fase 3. Verifiquen. La fase 3 es un acto voluntario y nadie se inscribió ni pidió ser parte de este proceso de investigación, de este ensayo clínico. Yo sí lo hice voluntariamente", agregó

Durante una actividad proselitista en Moquegua, en la que estuvo acompañado de Daniel Salaverry, el exmandatario atribuyó los cuestionamientos que ha recibido tras esta confirmación a su candidatura al Congreso. Vizcarra pidió a sus "enemigos políticos" "no confundir entre ensayos clínicos con vacunas".

"Uno vacuna cuando ya ha terminado todo el proceso y tienes la conformidad científica de que esta vacuna funciona (…) La primera vacuna que ha sido aprobada fue la de Pfizer y la que se está aplicando en el Perú, la de Sinopharm, se aprobó el último día del año pasado, entonces recién a partir de enero se podía aplicar", mencionó.

Vizcarra también aseguró que, al igual que todos los voluntarios, "no sabe" si le aplicaron placebo o el virus inactivo. Además, mencionó que un reciente estudio de anticuerpos determinó que no presenta anticuerpos de COVID-19 y, por lo tanto, "soy susceptible de enfermarme, como millones de peruanos".

"(El examen) dice que no tengo el anticuerpo. Está bien, yo no lo hacía para tener el anticuerpo, lo hacía para colaborar y decir a los 12 mil que yo también estoy con ustedes'. Han querido decir que todos en el despacho, mentira. Solamente a un par de ministros le comenté el tema y me dijeron que es una decisión personal y me recomendaron que no me vacune", reiteró.

El pasado jueves, el expresidente Martín Vizcarra dijo que fue uno de los 12 mil voluntarios peruanos que participaron de los ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm. Durante un evento en Tacna, confirmó que el 2 de octubre participó de los ensayos que el laboratorio chino realizó en el Perú, pese a que el entonces presidente del Consejo de Ministros no se lo recomendó.

"Consulté con el premier (Walter Martos) y me dijo que no me lo recomienda, que es muy riesgoso. Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el 2 de octubre. Para ello, con esa prueba la fase 3 se terminó y la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre y recién tiene validez", relató.

En la conferencia, en la que estuvo acompañado de Daniel Salaverry, Vizcarra señaló que su esposa también fue parte de estos ensayos de la vacuna china. Al ser consultado sobre la razón por la que no dio a conocer a la población esta decisión, el expresidente se amparó en la reserva del estudio de laboratorio.

"Cuando tomo la decisión de ser parte de los 12 mil voluntarios, obviamente a mi esposa le dije si me quería acompañar en esa decisión y también ella me acompaño", comentó.

Vizcarra insistió en que su participación en este ensayo se dio el 2 de octubre, mientras que la validez de la vacuna de Sinopharm recién se dio el 31 de diciembre. Además, insistió en que "no tiene idea" si recibió un placebo o la vacuna, al igual que el resto de los 12 mil voluntarios. "No se sabe, es parte de un estudio", aseguró.

"Yo quiero estar vacunado, pero voy a esperar el cronograma del Gobierno, voy a esperar mi turno. Yo esperaré el tiempo que me toca. Quiero ser vacunado, pero voy a esperar cuando me toque. Si he colaborado en la etapa de investigación, en el ensayo clínico de la tercera fase, cómo no voy a estar dispuesto", señaló.

