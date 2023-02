Mujer fue detenida por "ofrecer" cama UCI a cuatro mil soles en hospital de Huancayo. | Fuente: RPP Noticias

Una mujer fue detenida por la policía por presuntamente solicitar 4 mil soles a familiares de una paciente grave con la COVID-19 a cambio de asignarle una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

Según informó el director del establecimiento de salud, Jorge López, los familiares realizaron la denuncia tras enterarse de que la paciente murió por el nuevo coronavirus y no había sido trasladada a una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El hijo de la víctima contó que su madre estuvo cuatro días en el hospital y llegó en estado crítico, fue en esas circunstancias que la detenida, Natali Palomino Sánchez, les ofreció una cama UCI a cambio de cuatro mil soles.

“La señorita se comprometió a entregar una cama UCI. Yo le entregué los cuatro mil soles y mi mamá nunca estuvo en cama UCI. Estoy pidiéndole que me devuelva el dinero. Ella entra como si nada al hospital. No sé qué relación tendrá acá en el hospital. Una prima me dijo que era su conocida y le entregué el dinero. Tengo todos los chats”, denunció.

El jefe del comando COVID-19 del hospital, Juan Carlos Vergara, señaló que la detenida no es trabajadora del hospital y esperan que la policía determine la participación de otros trabajadores del hospital presuntamente involucrados en este tema.

Jorge López hizo un llamado a la población a denunciar cualquier cobro adicional en el tratamiento para pacientes con el nuevo coronavirus u otras enfermedades y recordó que el tratamiento es totalmente gratuito.

Hospital emitió comunicado

Por su parte las autoridades del hospital emitieron un comunicado donde indicaron que la intervención se realizó por parte de personal de establecimiento médico con apoyo de la Policía. Y remarcó que la persona intervenida no tiene ningún vínculo laboral con el hospital.

Así mismo anuncio que se vienen dando facilidades a las autoridades judiciales para que se investigue el hecho y se sancione a otros trabajadores implicados.

También se pidió a la ciudadanía a denunciar cualquier cobro indebido en el hospital.

Comunicado emitido por el hospital Daniel Alcides Carrión. | Fuente: RPP Noticias

Escucha nuestros Podcats

Elmer Huerta tendrá letra de médico pero te habla en sencillo. A través de este podcast el doctor Huerta, asesor médico de RPP, aborda de manera sencilla temas médicos y científicos de actualidad. Con un lenguaje amigable y fácil de entender, pero sobre todo con el sustento profesional que le da la experiencia en el campo de la medicina, él se convertirá en tu médico de cabecera.

Te sugerimos leer