La Ivermectina está contraindicada en gestantes y mujeres que dan de lactar, y se debe administrar con precaución en niños menores de dos años. | Fuente: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a no automedicarse con Ivermectina, medicamento que debe consumirse bajo supervisión médica, considerando que su uso inadecuado puede resultar ineficaz y provocar efectos adversos o riesgo en la salud.La directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Carmen Ponce, advirtió que el uso por vía oral de este medicamento, en la presentación gotas o tabletas, debe ser en una dosis determinada por el médico de acuerdo a cada persona.Precisó que la Ivermectina está contraindicada en gestantes y mujeres que dan de lactar, y se debe administrar con precaución en niños menores de dos años.La funcionaria explicó, además, que la Ivermectina no es de uso preventivo y que los productos de Ivermectina para uso veterinario no sustituye a las formulaciones para uso humano.Carmen Ponce detalló que, desde la declaratoria de emergencia sanitaria, la Digemid ha otorgado registro sanitario a más de 10 medicamentos que contienen Ivermectina, los mismos que ya se comercializan en el mercado nacional.

"Para ampliar el acceso a este medicamento, se estandarizó la ficha técnica para la formulación del preparado farmacéutico de Ivermectina en la concentración de 6mg/ml solución oral, incorporándose en la Norma Técnica de Salud vigente. En los hospitales, las áreas de Farmacotecnia autorizadas pueden elaborar y brindar un preparado farmacéutico de calidad con este principio activo", destacó.La directora de Digemid también recomendó a las autoridades locales a coordinar con los hospitales de su jurisdicción para que la entrega de este medicamento se realice previa evaluación individual de cada paciente por parte de un profesional de salud y no brindarlo directamente a la comunidad.Carmen Ponce lamentó que debido a la demanda de Ivermectina personas inescrupulosas comercialicen productos falsos o adulterados, por lo que recomendó a la población a adquirir este medicamento en lugares autorizados y evitar comprarlo por internet o en el comercio ambulatorio.Recordó del mismo modo que para acceder a los tratamientos gratuitos contra el COVID-19, es conveniente acercarse a los establecimientos de salud del Minsa.

Newsletter Todo sobre el coronavirusLa COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer