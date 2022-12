La mayoría de peruanos están dispuestos a vacunarse para prevenir la COVID-19. | Fuente: EFE

Una mayoría contundente. El 75% de los peruanos se inmunizaría frente a la COVID-19 si hoy mismo se encontrase disponible y de manera gratuita una vacuna para prevenir la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Así lo reveló la última encuesta nacional urbana de Ipsos Perú.

Según este sondeo, un 22% de los ciudadanos se negaría a vacunarse, mientras un 3% de los encuestados no precisa aún una respuesta.

El nivel socio económico A el más dispuesto a inmunizarse: un 82% está a favor, frente a un 17% que no lo está.

El NSE B no está muy lejos: 79% está presto a vacunarse, frente a un 19% que no lo está. En el NSE C, el 76% sí se inmunizaría, mientras el 22% no lo haría.

En el NSE C, el 73% planea vacunarse, pero un 23% lo descarta. En tanto, un 68% del NSE E sí considera inmunizarse, frente a un 29% que no piensa hacerlo.

Del total de encuestados que no se vacunarían, un 46% respondió que no lo haría porque no cree en la eficacia de las vacunas. En tanto, un 40% contestó que la vacuna "puede causar otras enfermedades".

En menor medida, algunos participantes creen que la vacuna tendría un microchip para rastrear a las personas (11%) o piensan que debería ser descartada por ser de origen extranjero (5%).

Este estudio fue efectuado entre 1 010 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en el ámbito nacional urbano del 21 al 22 de agosto del 2020. El diseño muestral fue polietápico y cubrió 25 regiones del país. Además, cuenta con un margen de error de +/- 3% y su nivel de confianza es de 95%.

Cinco laboratorios para adquirir vacuna

Dos firmas, Sinopharm (China) y Johnson & Johnson (Estados Unidos), ya anunciaron la realización en el Perú de ensayos clínicos de fase 3 de sus respectivos proyectos de vacunas contra la COVID-19. Las pruebas con el primer laboratorio comenzarán a mediadios de septiembre bajo la supervisión de investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

En total, son cinco laboratorios con los que Perú lleva a cabo negociaciones para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.

El presidente Martín Vizcarra indicó que se han iniciado conversaciones con el Reino Unido para la vacuna realizada por la Universidad de Oxford. Vizcarra señaló que para fin de este mes se culminarán las negociaciones para la adquisición de esta.

En el caso la vacuna del Imperial College (Inglaterra), las coordinaciones culminarán a fines de octubre.

También se coordina con la firma Sinovac de China, que a través de Brasil comenzará a producir la vacuna a partir del último trimestre del 2020. La entrega de esta vacuna se realizaría a principios del 2021.

Te sugerimos leer