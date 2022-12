Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública. | Fuente: RPP

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, consideró este miércoles que por el momento no hay evidencia que la variante Delta haya llegado a Lima y afirmó que la "variante predominante" en los últimos días en el país es la variante Lambda (C.37).

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde, Gustavo Rosell indicó también que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, recibirá en las próximas horas los resultados preliminares de muestras epidemiológicas recogidas en la región Arequipa y la "movilización" de las variantes.

"Epidemiológicamente estamos en esta situación que no necesariamente nos dice que tengamos una variante o una expresión de alguna variante, eso no quita que estemos haciendo la vigilancia y que la podamos encontrar en Lima u en otro sitio, por el momento no tenemos esa evidencia", aclaró.

Además, el funcionario precisó que el sector Salud no ha catalogado como tercera ola la situación que se vive en Arequipa y aseguró que el Perú está cerrando una segunda ola.

Avances de vacunación

De otro lado, Gustavo Rosell destacó que hasta este miércoles más de dos millones de residentes en el Perú completaron su vacunación contra la COVID-19.

"Tenemos puestas 5'700 000 dosis, de las cuales 3'600 000 son primeras dosis y protegidas, es decir con dos dosis, pasamos los 2'000 000, estamos en 2'064 157 personas que ya recibieron sus dos dosis en el país", dijo.

Asimismo, el funcionario precisó que el ritmo promedio de aplicación de dosis es 150 000 personas por día y señaló que el compromiso del Gobierno es completar la inmunización de mayores de 60 años.

"Probablemente esta semana estemos programando a los de 58 y 59 años y así progresivamente. Sabemos que el grupo de 50 a 59 son 3.4 millones de personas que probablemente nos va a tomar todavía un promedio de 300 000 dosis por semana", aseguró.

