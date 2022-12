'Fotos en cuarentena', proyecto realizado con alumnos del Andino School del Cusco. | Fuente: RPP / Composición

La pandemia del nuevo coronavirus llegó a nuestro país como una ola que golpea fuerte al caer. Las familias han tenido que refugiarse en sus hogares para evitar contagiarse de este virus que, al cierre de este informe ya se ha cobrado la vida de 3983 personas. Las clases escolares presenciales se suspendieron y los niños ahora están aislados en casa.

Si la angustia y el miedo invaden a los adultos en estos tiempos de pandemia, ¿cómo irrumpen estos sentimientos en las emociones de los niños y adolescentes? “A su edad no es nada fácil lidiar con las emociones negativas. No tienen el nivel de razonamiento que tiene el adulto, sobre todo los niños más pequeños. Hay que entender que están en proceso de desarrollo y están aprendiendo a gestionar sus emociones”, nos explica la conductora de RPP y psicóloga clínica y educativa, Rachel Watson Delucchi.

“Fotos en cuarentena”

Entonces ¿Cómo ayudarlos en su aislamiento? Es ahí donde surge el proyecto “Fotos en cuarentena”, una iniciativa que la periodista y docente del colegio Andino School del Cusco, Karen Espejo, realizó con 160 alumnos con el objetivo de lograr que niños y adolescentes expresen con fotos lo que sienten desde su confinamiento.

“Me preocupaba cómo estaban mis alumnos, no quería perder la conexión con ellos y se me ocurrió replicar este proyecto. Dije: si un adulto es capaz de retratar su cuarentena desde su visión, por qué no ver la visión desde los ojos de los niños y adolescentes”, nos cuenta Karen Espejo.

“Nos sentimos tristes y preocupados”

Angustia, miedo y nostalgia de libertad son algunos de los sentimientos que pueden describir las fotografías que realizaron estos estudiantes, que cursan desde el quinto de primaria hasta el cuarto de secundaria.

David Quispe es uno de ellos y a sus cortos 10 años es consciente de que con esta pandemia nada volverá a ser como antes. “En esta cuarentena me sentí triste porque siempre hacia muchas actividades. Nos sentimos tristes y preocupados pero la fotografía me ha relajado mucho”, nos comenta David, quien también dice extrañar a su familia y a sus amigos, así como sus clases de tenis, piano y canto.

Un hombre con mascarilla caminando solo por la calle frente a su casa y varios relojes en la repisa de su habitación fueron las fotografías que presentó David para liberar sus miedos. “La primera foto la tomé para mostrar cómo ahora las personas caminan solas en las calles con sus sombras, la vida ha cambiado. La segunda foto la tomé en mi cuarto y representa cómo pasa el tiempo mientras los casos de coronavirus van aumentando. Eso me hace sentir triste y preocupado”, nos explica.

Elizabeth Samanez, madre de David y bióloga de profesión, asegura que este proyecto se ha convertido en un bonito pasatiempo para su hijo y se suma a los juegos de mesa y baile que tratan de hacer en familia para sobrellevar el aislamiento. Pese a los tiempos difíciles, David no pierde la esperanza. “Lo primero que haré cuando se levante la cuarentena será salir a pasear con mi familia, tomar sol y respirar el aire de la calle”, asegura.

“Extraño la vida de antes”

Elen Pierre tiene 14 años y nos confiesa que al principio no era muy consciente de la gravedad de la pandemia en el país, pero el acelerado aumento de casos le hizo darse cuenta de la realidad. Lo que más le sorprendió de esta cuarentena fue la compra masiva en los supermercados y fue eso lo que retrató en una de sus fotografías.

“Me encontré estos objetos pequeños del carrito y las botellas para expresar el aspecto individualista de algunas personas. Tal vez no han comprado alcohol ni gaseosas pero sí han comprado productos de primera necesidad y quise mostrar el acaparamiento, la desesperación frente al miedo de no tener”, nos explica Elen, quien asegura que la fotografía ha desarrollado su creatividad y su habilidad de reflexión.

Pese a que se encuentra en casa entretenida con diversas actividades, Elen no deja de extrañar a su hermano mayor, que se quedó en Francia por motivos de estudio y al que no sabe cuándo volverá a ver hasta que se levante la cuarentena. Mientras tanto, Elen continúa con sus ensayos de marinera, una danza que le apasiona y que espera retomar. “Yo bailaba marinera y ensayaba cinco veces a la semana, tenía presentaciones cada sábado y salía con mis amigos. Había un equilibrio entre mi convivencia familiar y social, me gustaba como era antes”, nos cuenta.

Al igual que muchas personas en Cusco, los padres de Elen se dedican al turismo y tienen una agencia de viaje que por el momento está paralizado. Gliceria Tumpe, la madre de Elen, se siente dividida pues si bien ahora está más cerca de su hija, extraña también a su hijo mayor que se quedó en Europa.

¿Cómo ayudar a los niños a sobrellevar la cuarentena?

El proyecto “Fotos en cuarentena” es solo un reflejo de los sentimientos que invaden a los niños y adolescentes durante esta pandemia. Por eso es importante que los padres mantengan constante comunicación con sus hijos. La psicóloga clínica y educativa, Rachel Watson Delucchi nos deja algunas recomendaciones para una mejor convivencia:

1. El hogar tiene que ser un espacio seguro donde ellos (los niños) se sientan bien, donde se manejen bien los conflictos. Si hay discrepancias deberán solucionarse de manera pacífica y armónica, sin violencia.

2. Los padres deben ser abiertos a la comunicación. Si el niño o adolescente los busca, estar dispuestos a conversar y prestarles atención. El adulto debe propiciar momentos y espacios para sentarse a conversar y preguntarles cómo están, cómo se sienten, qué les preocupa.

3. Ayudarlos a ver lo positivo de estar ahora en casa. Hay que ayudarlos poco a poco a ir suplantando las emociones negativas por emociones más positivas.

4. El adulto debe enseñar a los niños y adolescentes estrategias de auto calmado: que aprendan a respirar, que se relajen y propiciar la actividad física. También es bueno ayudarlos a expresar cómo se sienten a través del arte, el dibujo, la pintura, la música, el baile.

5. Los niños deben tener horarios, límites y mucha interacción y vínculo con la familia. Los padres deben ser cercanos y amorosos para que transmitan tranquilidad.

