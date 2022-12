Essalud anunció que quintuplicó demanda de oxígeno durante estado de emergencia. | Fuente: EsSalud

Todos los días familiares de los miles de pacientes internados a causa de la COVID-19, pagan altísimos costos por un balón de oxígeno, hoy convertido en el elemento más requerido en el día 79 del estado de emergencia. Tan solo hace unas semanas, el pulmón del mundo, como se conoce a la Amazonía peruana literalmente se asfixiaba, pacientes, médicos y enfermeras murieron porque no pudieron acceder a un poco de oxígeno que salvará sus vidas. Un sacerdote tuvo que intervenir, consiguiendo convocar una millonaria donación para la instalación de una planta que abastezca al hospital.La urgencia con la que se necesitaba este elemento obligó a las autoridades a responder rápidamente, trasladando balones de oxígeno desde la capital y consiguiendo la ayuda de la empresa privada, sin embargo aún no es suficiente.

La necesidad también se ha presentado en las salas de los más importantes hospitales de EsSalud a nivel nacional, donde se ha quintuplicado la demanda de oxígeno durante el estado de emergencia, requerido por los miles de asegurados que son atendidos por COVID-19. "Los pacientes de coronavirus tienen el oxígeno que solo se les da a pacientes severos que han entrado a cirugías de alto riesgo. Son 5 veces más, es una hiperinflación porque los pacientes necesitan oxígeno de altísimo flujo", afirmó César Chaname, vocero de EsSalud.

Hospitales como el Rebagliati, Sabogal y Almenara cuentan con isotanques que abastecen a través de cañerías a cada una de las camas para los más graves pacientes de EsSalud durante esta pandemia: " esto se va a complementar con la capacidad de la empresa privada, para poder montar no solo la distribución del oxígeno, sino el almacenamiento masivo, no en balones de 10m3 sino en los isotanques que se puedan montar en los distintos hospitales" afirmó el vocero de EsSalud a RPP Noticias.

Ante la excesiva demanda, Essalud también se ha enfrentado a quejas por la demora de atención y exposición de pacientes; a través de las redes sociales circulan fotografías donde se ve a personas en sillas de ruedas respirando a través de un balón de oxígeno, desde EsSalud afirman que se trata de pacientes que no están hospitalizados: "lo que se ve desde afuera de los hospitales es básicamente la gente que al no tener camas se les atiende con balones, pero el 98% que pasa a hospitalización en el seguro social tiene sistema de cañerías (de oxígeno) abastecidos con isotanque. Nuestra gran preocupación es cómo seguimos ampliando esa capacidad de producción para las siguientes semanas pues sabemos que vamos a seguir teniendo esa demanda de pacientes con necesidad de oxígeno . La pandemia nos pone desafíos enormes en corto tiempo", dijo Chaname.

Trabajadores renuncian a canastas navideñas y a cambio, piden se compre balones de oxígeno para Iquitos. | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana través de RPP Noticias, en un recorrido por la avenida Emancipación en el Cercado de Lima, se pudo conocer el altísimo precio con el que se venden los balones de oxígeno en los mercados informales. Oscila entre los 4 800 y 6 000 soles por cada balón de 10 metros cúbicos cuya duración es de 25 horas aproximadamente, hecho que el consejero médico de RPP Noticias, Elmer Huerta, ha calificado como un caso de tráfico de oxígeno.

Desde EsSalud tienen como objetivo combatir la venta de balones de oxígeno, aprovechándose de la desesperación de los familiares de pacientes con COVID-19: "El amor por un familiar hace que uno compre un balón, pero la verdad es que un balón de oxígeno no te salva la vida, lo que te salva la vida son 30 balones , si tú tienes 30 balones sí puedes salvarle la vida a alguien. Por eso le digo a la población que no compres balones. Hay que luchar desde el Estado, Gobierno, sector privado a no generar mercado negro. Por eso nosotros estamos contra del balón haciendo las cañerías porque es la única manera de llevarle oxígeno contínuo a la gente". "En Lima estamos poniendo a disposición más de 3 000 mil camas con oxígeno activas a cañerias y queremos más", afirmó el vocero de EsSalud, César Chaname quien adelantó a RPP Noticias que se está pensando en importar oxígeno: "En iquitos y otras regiones nos estamos apoyando también del sector privado, de la cooperación para poder reparar plantas de oxígeno medias y pequeñas, todo lo que se pueda hacer en este momento es válido , convertir oxígeno industrial, e incluso estamos evaluando ya en el país no solo en EsSalud la posibilidad de importar oxígeno ".

Las denuncias por estafa en ventas de balones de oxígeno han comenzado a registrarse en la policía, EsSalud también alerta esta modalidad "se venden los balones al 20 % de carga y la gente compra porque nadie sabe si un balón está lleno o no".

