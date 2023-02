Cusco: "Es tiempo de 'Star War...dados" y otras frases de películas para concientizar sobre la COVID-19, hecha por el Colegio de Psicólogos

Singular mensaje busca que población use de manera correcta la mascarilla. | Fuente: Colegio de Psicólogos de Cusco

El Colegio de Psicólogos de Cusco - Madre de Dios inició una singular y novedosa campaña para promover el uso de la mascarilla en la población. A través de mensajes con frases de películas y superhéroes pretenden concientizar a los ciudadanos para cumplir las normas y protocolos de bioseguridad.

Frases como "Hasta la vista, 'baby'" o "Star wardados" y "Que la fuerza te acompañe" son parte de esta singular campaña que busca proteger del contagio y propagación del virus a la población.

La decana del colegio de psicólogos, Vanesa Graneros Tayro, manifestó que la campaña, inicialmente, estaba dirigida a los niños para hacerlos sentirse "héroes de la bioseguridad" en esta pandemia. Sin embargo, también detectaron un alto porcentaje de adolescentes y jóvenes que se resistían a poner en práctica estas medidas.

"Consideramos que un mensaje colorido, llamativo, con imágenes que generen atracción, puede tener un interés positivo. Porque ya vemos que discursos tediosos no son escuchados o (cuando es) un mensaje largo, no los leen. Incluso, las imágenes de los enfermos no ayudan. Por eso estamos utilizando los superhéroes tradicionales para llamar su atención", comentó.

Graneros Tayro indicó que se ha logrado resultados positivos con estos memes, pues no solo se ha captado la atención de la población juvenil, sino, además, se comparten y difunden las imágenes en las redes sociales, para aprender a cuidarse de manera distinta.

Mensaje inspirado en la película de Star War. | Fuente: Colegio de Psicólogos de Cusco

"Se identifican con los Transformers, con el Terminator, con Star Wars, que son personajes y películas que los han acompañado en su vida. Nosotros los psicólogos debemos utilizar las herramientas que motiven las emociones a la población. Por ejemplo, ¿hasta dónde debemos usar la mascarilla? -se preguntó- 'Hasta la vista, baby' -respondió-", dijo.

Los transformes no se quedaron atrás y 'enviaron' un singular mensaje. | Fuente: Colegio de Psicólogos de Cusco

La especialista confesó que los mimebros del Colegio de Psicólogos tenían, al inicio, temor de que esta propuesta sea rechazada, pero poco a poco fue generando atracción en los adultos, en los profesionales y hasta en los médicos y profesionales del sector salud que saludaron la iniciativa.

Además, Greneros refirió que en esta pandemia "es muy importante la salud mental de la población", la necesidad de brindarles mensajes adecuados que proyecten confianza y, por eso, están ideando "otras formas" de llegar a la gente sin infundir temor o rechazo ante las medidas para enfrentar la COVID-19.

Campaña para usar de manera correcta la mascarilla ha tenido mucho efecto en población juvenil. | Fuente: Colegio de Psicólogos

