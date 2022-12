Cuarentena en Lima | Fuente: Andina

El 65% de peruanos respondió que la reducción de sus ingresos económicos fue el mayor problema que han tenido durante la cuarentena. Así lo reveló una encuesta de Ipsos Perú para RPP Noticias. Un 52% respondió que temen al contagio, además respondieron que hay dificultad para conseguir productos (27%).

Otros problemas identificados son: no poder visitar a familiares/amigos/pareja (27%), problemas de salud en el hogar no relacionados con COVID-19 (13%), problemas emocionales en el hogar (10%), problemas de salud en el hogar relacionados a la COVID-19 (6%), artefactos o instalaciones malogradas en el hogar (4%) y violencia domestica (2%).

Consultados sobre los escenarios que describen mejor su situación: un 41% respondió que se ha quedado sin trabajo y que no percibe ingresos económicos, un 20% indicó que no trabaja habitualmente por ser ama de casa, estudiante o jubilado, un 13% indicó que realiza teletrabajo, un 10% manifestó que sale de su vivienda por estar dentro del grupo de personas autorizadas para hacerlo, un 8% indicó que está en su casa sin trabajar, pero sí recibe un sueldo, un 7% afirma que sale a trabajar por lo necesita aunque no está formalmente autorizado.

El 71% del sector E es el que más ha sufrido en lo económicos, seguido del D (66%) y C (63%), según la encuesta.

FICHA TÉCNICA Encuesta urbano a nivel nacional realizada por Ipsos para el Grupo RPP con una cobertura regional y provincial de 21 departamentos del Perú y aplicada del 14 al 15 de mayo de 2020.

