El médico Eduardo Gozzer, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), destacó la necesidad de combinar las cuarentenas con estrategias de liberación diferenciadas y con otras medidas como la búsqueda y control de contactos para conocer dónde se concentran los casos de COVID-19 en el país y hacerles un seguimiento a estas personas.

"Poner en cuarentena a todo un país me parece que ya no es sostenible porque la gente está saliendo. Es mejor darles herramientas a las personas como la distancia física, el uso de mascarillas, el lavado de manos y también la ventilación. Cerrar las ventanas lo que hace es permitir que los virus pasen de una persona a otra", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista reconoció que el Perú no tiene actualmente buenos resultados en la lucha contra la COVID-19 pese a los grandes esfuerzos que han hecho las autoridades y la población. No obstante, recordó que esta pandemia "no es igual en todo el país ni en todas las ciudades".

En ese sentido, el médico recomendó que en este momento de la lucha contra esta enfermedad se requiere realizar "con mayor profundidad" un abordaje distinto para controlar las diferentes velocidades de transmisión en los distritos de la capital y en las regiones del país donde se producen más casos de contagio.

En otro momento, Gozzer destacó la rápida implementación de la cuarentena y el aumento de la capacidad de respuesta en los hospitales; sin embargo, cuestionó un déficit en la búsqueda y control de contactos de personas con diagnóstico positivo.

"Ahí hay mucho que hacer. También que hay que aumentar el primer nivel de atención, que son los centros y puestos. No es atención primaria, que es la participación primaria, las acciones colectivas", explicó.

