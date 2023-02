Un médico se prepara para revisar a un paciente de Covid-19 durante una visita a su casa en el este de Lima | Fuente: AFP

El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, advirtió este miércoles que en los siguientes días podría haber una mayor transmisión familiar de la COVID-19 en Lima y otras regiones debido a que las personas permanecerán en casa por la cuarentena obligatoria.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Gotuzzo indicó la importancia en que los miembros de una familia se eduquen y organicen para saber qué hacer en caso registren un contagio en el hogar.

"Lo primero que hay que reconocer es que en los siguientes días puede haber una mayor transmisión familiar, vamos a estar más juntos, la gente no va a salir y los primeros días podría haber, digamos una mayor transmisión familiar de COVID-19", señaló.

Eduardo Gottuzo recomendó que en caso tener a una persona con síntomas de sospecha, la familia debe aislarlo de inmediato, comenzar a utilizar mascarilla dentro de la casa y buscar un diagnóstico. Además, destacó la importancia de coordinar el uso de oxímetros en la comunidad.

"Es importante que se organice, saber qué pasaría si alguien en la casa se pone sospechoso, la primera cosa que yo recomendaría es tener oxímetros para esta situación, para buscar signos de alarmas (...) si se tiene una saturación que comienza a bajar esa persona debería ir a un hospital", dijo.

El médico infectólogo indicó no estar seguro que 15 días de cuarentena en Lima y otras regiones de nivel de alerta extremo sean suficientes para controlar el nivel de propagación del nuevo coronavirus.

"Ojalá que se vean resultados, no estamos seguros que 15 días serán suficientes, nadie puede adelantar y para eso los peruanos debemos trabajar juntos para reducir eso. A nadie le gusta estar en cuarentena, yo siempre he sido poco amigo de la cuarentena, en contra del Colegio Médico que sí insistió, porque aumenta la informalidad, crea muchos desórdenes psicológicos, psiquiátricos, mucha ansiedad y agresividad. Pero claro llega un instante y no hay más que hacer", dijo.

Finalmente, Eduardo Gottuzo recordó que la pandemia tiene obligaciones en las autoridades, en la familia y también personales, pero lamentó que las medidas de seguridad no han calado con profundidad en las personas.

