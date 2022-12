Gobierno realiza gestiones para acceder a más oxígeno. | Fuente: Foto referencial: Andina

El congresista Diethell Columbus cuestionó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) solicite un diagnóstico de COVID-19 para iniciar el proceso de importación de concentradores de oxígeno medicinal. El legislador consideró que, una herramienta tan importante en la lucha contra esta enfermedad, debería ser posible que se importe de manera preventiva.

"Si es que tú hoy no lo necesitas, y algún familiar tuyo lamentablemente cae en esta terrible enfermedad, le puedas prestar el concentrador de oxígeno. Necesitas tener este tipo de equipos a disponibilidad de forma inmediata, no supeditarlos a un trámite burocrático y además absurdo como que recién vas a poder importarlo cuando estas enfermo", cuestionó.

"Si el Estado no te puede dar el oxígeno, por lo menos no le pongas trabas. Que presente una declaración jurada que es para uso personal o, por último, que se limite la importación a uno o a máximo dos equipos por persona, pero no esperar a que te detecten COVID para recién puedas iniciar el trámite ante Digemid para el tema de la importación", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario de Fuerza Popular destacó que, recientemente, Digemid recortara el tiempo para poder importar estos equipos; sin embargo, consideró que el problema no es el plazo de estas autorizaciones, sino los requisitos solicitados, entre los que se encuentran, además, las características del equipo y la cantidad de oxígeno que se necesita.

"Imagínate: tú si ya tienes COVID-19, recién cuando te detectan la enfermedad, y a lo mejor ya necesitas el oxígeno, recién ahí vas a poder iniciar tu trámite para poder importar tu concentrador de oxígeno. Los burócratas de la Digemid piensan que el COVID-19 va a suspender los efectos de la enfermedad en tanto dure el procedimiento TUPA que has iniciado", señaló.

Ministro descarta trabas burocráticas

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, descartó que haya “trabas burocráticas” para la importación de concentradores de oxígeno, un artículo utilizado por pacientes graves de la COVID-19 para poder seguir respirando.

El funcionario intervino en Ampliación de Noticias para responder a las declaraciones que hizo el fujimorista Diethell Columbus, quien minutos antes había criticado la “burocracia” de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para autorizar la importación de concentradores de oxígeno.

“Basta entrar a los mecanismos de información general y se va a encontrar varias empresas que venden. La empresa Hiraoka, por ejemplo, vende concentradores. El mercado está totalmente abierto”, comentó.

