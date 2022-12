'La falta de un sistema estadístico no nos permite saber a ciencia cierta qué es lo que ha pasado con ellas', dice Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. | Fuente: RPP

Más de 500 mujeres fueron reportadas como desaparecidas entre abril y mayo, alertó este martes Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

En enlace telefónico con el programa Conexión de RPP Noticias, la funcionaria afirmó que en un inicio se consideró que el problema no sería algo recurrente durante la cuarentena por la COVID-19. Sin embargo, las desapariciones se incrementaron.

"Entre abril y mayo, y la parte de marzo, son 557 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas", afirmó en base a datos de su institución y de la Policía Nacional del Perú.

Eliana Revollar sostuvo que la falta de un sistema estadístico no permite saber a ciencia cierta qué es lo que ha pasado con estos casos. Además, lamentó que en un inicio se responsabiliza a los familiares por no denunciar a tiempo en las comisarías si estas mujeres fueron ubicadas.

"Acá hay una responsabilidad estatal, desde el momento en que una persona es reportada como desaparecida, el Estado toma noticia de esta denuncia y es responsable de su ubicación y de la investigación, pero bajo parámetros estrictos: de una búsqueda inmediata presumiendo que está con vida y privada de libertad", dijo.

Violencia contra la mujer agudizada

La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo aseguró que hay una situación agudizada de violencia general contra las mujeres y el hecho de convivir en espacio y tiempo durante la cuarentena con su agresor, generalmente es la pareja, origina una mayor violencia.

"Lamentablemente, los mecanismos de denuncia no son los más ágiles, ahora tenemos la Línea 100 y un equipo de atención itinerante y el nivel de denuncias ha decrecido, pero sabemos que hay una cifra oculta porque las mujeres no tiene los canales para poder hacer la denuncia y si van no tiene una respuesta muy eficiente para darles las medidas de protección", expresó.

Asimismo, Eliana Revollar lamentó que durante la cuarentena por la COVID-19 se sigan registrando feminicidios y precisó que en mayo se reportó nueve muertes violentas de mujeres.

"La situación de la mujer es una situación en la que las vulnerabilidades se han acentuado en esta crisis. También hay que señalar que hay otras formas de violencia que salen a la luz como a través de los medios cibernéticos", manifestó.

