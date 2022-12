Los niños de las comunidades nativas de Bajo Urubamba ahora pueden atender sus clases en su propia lengua. | Fuente: Grupo RPP / Cusco | Fotógrafo: Cortesía

Isela Prialé Arias es docente, tiene 46 años y pertenece a la etnia Matsigenka. Ella es la responsable de traducir a su lengua materna las clases de matemáticas, de primer y segundo año de primaria, que luego se transmiten por las redes sociales y por las radios de las comunidades nativas del Bajo Urubamba, distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención (Cusco).

Esta iniciativa surgió al notar que los escolares de estas comunidades no entendían bien las lecciones del programa Aprendo en Casa, implementado por el Estado debido a la pandemia desatada por el nuevo coronavirus.

“Muchas comunidades hablan la lengua Machiguenga y no entienden muy bien el castellano. A los padres también se les dificulta acompañar a sus hijos en las clases", aseguró Isela, quien es natural de Kirigueti.

La traducción no es una tarea fácil, pues –según revela Isela- hay términos que no se pueden traducir y eso complica el trabajo, pero esto no es obstáculo para construir los mensajes educativos.

De este proyecto también forman parte sus compañeros del departamento de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Megantoni, quienes se encargan de la edición de los contenidos temáticos que Isela corrige, traduce y graba.

Megantoni cuenta con 32 comunidades nativas y ahora el reto de Isela sus compañeros es encontrar el mecanismo más rápido y adecuado para llegar a las comunidades más alejadas.

"Nosotros estamos haciendo esto para que ellos puedan entender las clases en su lengua materna", finalizó Isela.

