La colecta virtual tiene como objetivo de ayudar a niños de primaria de diversos colegios públicos del país. | Fuente: Crea+

La organización Crea+ lanzó una colecta digital llamada ‘Por ellas y ellos, por la educación de los niños del Perú’, que tiene como objetivo de ayudar a niños de primaria de diversos colegios públicos del país, para que puedan continuar con sus estudios.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, debido a la coyuntura que afronta el país y el reto de la educación a distancia, actualmente alrededor de 400 000 estudiantes se han visto en la necesidad de abandonar la escuela, teniendo como principales causas, la falta de dispositivos tecnológicos para conectarse a internet, tv y/o radio.

En ese sentido, Crea+ busca, a través de esta colecta digital, recaudar la mayor cantidad de fondos para combatir esta desafortunada problemática y así poder entregar más de tres mil tabletas a escuelas ubicadas en zonas vulnerables.

Luis Miguel Starke, fundador y presidente ejecutivo de Crea+, señaló: “La situación de la educación de nuestros niños, dada la presente pandemia, no solo es crítica, sino dramática. Muchos niños están recibiendo clases en el celular de la mamá o el papá porque no tienen otra manera para acceder a ellas. Por tal motivo, para que su formación no se vea más perjudicada queremos recolectar la mayor cantidad de fondos posibles, con la finalidad de obsequiarles una herramienta adecuada para el desarrollo de sus clases remotas a la que podrán acceder durante todo el día”.

Hasta la fecha, se han sumado más de 12 mil voluntarios digitales, que ayudarán a difundir por redes sociales los mensajes de invitación y apoyo a la colecta.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer