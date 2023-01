La Defensoría del Pueblo recomendó que el Gobierno realice un acuerdo con todo el sistema de financiamiento para la cremación de cadáveres. | Fuente: EFE (Referencial)

La Defensoría del Pueblo alertó este viernes sobre los altos costos para la incineración de cadáveres en crematorios privados del país, en un contexto de estado de emergencia por COVID-19.

En diálogo telefónico con el programa La Rotativa del Aire, Eugenia Fernan Zegarra, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, recordó que una directiva del Ministerio de Salud dispone el tratamiento de los fallecidos por nuevo coronavirus y da la opción de incinerar los cuerpos donde existan crematorios.

"Lamentablemente tanto en crematorios públicos como en los privados se cobra. Los valores oscilan y son mucho más altos en los crematorios privados. Nos parece importante que dada la situación que atraviesan las diversas familias no se les cargue con este monto alto porque en las diez regiones que hemos mapeado los costos en crematorios privados oscilan entre S/ 1,500 a S/ 5,000", dijo.

Fernán Zegarra explicó que la Defensoría del Pueblo halló cuatro crematorios públicos a nivel nacional y otros tantos en crematorios privados en 10 regiones.

"Estamos viendo que en Lima existen alrededor de cuatro crematorios. Dos de ellos están en El Agustino y Chorrillos y también hemos encontrado en el Callao y fuera de Lima en Junín. Todos estos que acabo de nombrar son crematorios públicos", aclaró.

Nueva directiva del Minsa

Ante los altos costos de cremación de cuerpos, la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernan Zegarra, recomendó que el Gobierno realice un acuerdo con todo el sistema de financiamiento para la disposición de lo cadáveres como parte del aseguramiento universal de salud.

"Entiendo que el Ministerio de Salud lo está haciendo, ayer me llamaron muy tarde para decirme que están apresurando la emisión de una nueva directiva que tome en cuenta todas estas nuevas condiciones que parte de nuestra realidad y es de interés público, esto no debe cargar al particular, no debería ser parte que uno debería asumir", aclaró.

