La Contraloría General evidenció que, pese a que el Instituto Nacional de Salud (INS) entregó y procesó de manera gratuita pruebas moleculares para la detección del COVID-19 a 19,746 muestras biológicas remitidas por centros de salud privados de Lima, estos vienen efectuando cobros relacionados al servicio de diagnóstico que oscilan entre los S/ 422,72 y S/ 576,61.

De acuerdo a un reciente informe, la entidad fiscalizadora identificó que en el período del 6 de marzo al 26 de mayo de 2020, el área de recepción y obtención de muestras del Centro Nacional de Salud Pública del INS registró las muestras biológicas de 88 establecimientos de salud privados, lo que representa el 21% del total de muestras remitidas a la referida entidad.

El Órgano de Control Institucional del INS, teniendo en consideración la cantidad de muestras biológicas remitidas por las clínicas, realizó una muestra selectiva de 18 establecimientos de salud privados a los que les solicitó información sobre la estructura de costos en relación al cobro del servicio por la prueba molecular a sus pacientes. Cabe mencionar que el insumo de la prueba molecular es proporcionado gratuitamente por el Estado.

Durante la visita de control, también se identificó que tres de los cinco laboratorios acreditados por el INS para realizar la prueba molecular del COVID-19 no contaban con todos los requisitos establecidos para la detección molecular del virus SARS-COV-2, entre ellos cumplimiento de las medidas de bioseguridad, condiciones ambientales y capacitación, lo que pone en riesgo la confiabilidad de los resultados.

"Se evidencia que las clínicas realizan cobros excesivos por los servicios relacionados al diagnóstico, sin tener en consideración que el Instituto Nacional de Salud realiza el servicio de manera gratuita, generando el riesgo que se beneficie a instituciones privadas, dejando de atender oportunamente a la población vulnerable de escasos recursos económicos" Contraloría General de la República en su informe de Visita de Control N° 019-2020-OCI-INS-0229-CS/SVC

Clínicas privadas responden

Pese a que, por el momento, la Contraloría no ha revelado los nombres de estas clínicas privadas, la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) dijo que los establecimientos de salud que forman parte de esa organización y que fueron consultados sobre el particular "habrían informado que no han cobrado por el procesamiento de pruebas moleculares, trasladando únicamente los costos adicionales que se generan en el procedimiento", como es el caso de los honorarios del personal que realiza la toma de muestra, el equipo de protección personal y el traslado de las muestras al INS.

Sobre la denuncia en cuestión, la ACP señaló que "son casos puntuales que deberán ser explicados por cada una de las aludidas".

"En cuanto a la indicación de que algunos establecimientos de salud privados realizaron cobros por el procesamiento de pruebas moleculares, que fueron procesadas gratuitamente por el Instituto Nacional de Salud; manifestamos, de ser ese el caso, nuestro total rechazo ante dichas actuaciones, poniéndonos a disposición de las autoridades supervisoras pertinentes para lo que consideren relevante, las investigaciones que sean necesarias y de considerarlo así, que se inicien los procedimientos sancionadores que correspondan", agregó en un comunicado.

Por su parte, el Grupo San Pablo negó que las clínicas San Pablo, Jesús del Norte, San Gabriel, San Juan Bautista y Santa Martha del Sur cobren entre S/.422 y S/.576 por una prueba molecular para posibles pacientes de COVID-19.

A través de una misiva, informó que las clínicas de este grupo han venido realizando un cobro de hasta S/ 61.64 por la toma de muestra para la prueba molecular de COVID-19, monto que, aseguran, solventa los implementos de seguridad que requiere el tecnólogo que toma la muestra y el medio para su transporte a la temperatura adecuada.

En ese sentido, indicó que la boleta de venta en la que se sustenta el Órgano de Control Interno del Instituto Nacional de Salud "tiene una interpretación errónea, ya que este se refiere a una atención médica por emergencia que incluye consulta médica, atención por tópico, implementos de protección personal y otros servicios".

Ante la grave denuncia, la Clínica Internacional también se pronunció y aseguró que no han cobrado a ningún paciente por el procesamiento de pruebas que realiza el Instituto Nacional de Salud de forma gratuita.

"Para realizar la toma de muestras, se requiere de equipo de protección, kit de toma de muestra y transporte al INS, el mismo que tiene un costo máximo para el paciente de S/ 83 soles más IGV por prueba. Dicho monto cuenta con un subsidio otorgado por la Clínica Internacional, dada nuestra intención de ayudar en este contexto de Pandemia", señaló.

La Clínica Internacional sostuvo, además, que han seguido rigurosamente las reglas y el protocolo del Ministerio de Salud (Minsa) para la toma de muestras hasta el pasado 3 de abril.

"A partir del 3 de abril, siguiendo la autorización otorgada por el Minsa, brindamos el servicio de toma de muestras y procesamiento en los laboratorios privados autorizados por la entidad. Esto con la intención de dar una respuesta oportuna y ágil a nuestros pacientes en este escenario", refirió en un comunicado.

