Las camas UCI son esenciales para la atención de los pacientes graves por COVID-19 (foto referencial) | Fuente: Andina

En el día 74 del estado de emergencia, el sistema de salud pública del Perú cuenta con 56 camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles entre el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, según el reporte de la sala situacional COVID-19. Entretanto, miles de pacientes denuncian a diario el drama que tienen que vivir para conseguir una cama UCI y poder salvar su vida.

El pasado miércoles 29 de abril, el presidente Martín Vizcarra anunció, en su presentación habitual junto a los Ministros de Estado, que en la estrategia de lucha contra el nuevo coronavirus se incluye el pago a las clínicas por recibir a pacientes derivados de un hospital del Minsa o de EsSalud donde no haya camas UCI para su atención. Fue el doctor Frank Britto, miembro del Comando Covid, quien expuso la disponibilidad de camas UCI en hospitales y clínicas a pedido del presidente. Esto fue formalizado en el Decreto Legislativo 1466, el cual aprueba las disposiciones para el intercambio prestacional en el sistema nacional de salud.

El doctor Frank Britto, miembro del Comando Covid, expuso la disponibilidad de camas UCI en hospitales y clínicas a pedido del presidente durante de 29 de abril. | Fuente: RPP Noticias

Oferta de camas UCI en clínicas

El doctor Alejandro Langberg, presidente de la Asociación de Clínicas, asegura que a pesar de que también hay escasez de camas UCI en el sector privado, hay disponibilidad para colaborar con el sistema de salud público. Sin embargo, indica que hasta el momento el Gobierno no ha solicitado ninguna cama UCI, pese a lo anunciado por el presidente Martín Vizcarra el 29 de abril.

"No ha habido ningún intercambio prestacional, se acaba de terminar las conversaciones con el SIS sobre las tarifas, sobre lo que se va a reconocer o no se va a reconocer”, dijo Langberg a RPP Noticias. “Con el SIS el problema es que no tienen presupuesto, algo que está por resolverse en estos momentos con el Ministerio de Economía. Se ha avanzado, pero falta financiación. En el caso de EsSalud, dicen que ellos no necesitan y que en el momento que lo necesiten, conversarán con nosotros. Ni siquiera se ha hecho los contratos, el presidente debe saberlo".

Ante el creciente aumento de emergencias por el nuevo coronavirus y otras enfermedades, las clínicas vienen atendiendo a los pacientes que llegan a esta área por cumplimiento de la ley de emergencia, no por el intercambio prestacional anunciado por el gobierno "En todos los casos que recurren a las clínicas con riesgo de perder la vida, nosotros cumplimos con la ley de emergencia. El costo es asumido por la clínica que los recibe. Hay deudas increíbles al respecto, nadie paga, no hay presupuesto. Hay una deuda que tiene el SIS y EsSalud por este motivo con el sistema privado, que asciende a millones" afirmó Langberg.

¿El gobierno excluyó a las clínicas?

El alto costo que están cobrando las clínicas por el tratamiento del nuevo coronavirus también ha generado polémica. El Gobierno, en el Decreto Supremo 094-2020, excluyó a las clínicas como parte del refuerzo del Sistema Nacional de Salud; y estas solo se ciñeron al aumento de la oferta hospitalaria frente al acelerado aumento de pacientes con COVID-19. Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Salud, Omar Merino, presentó un proyecto de ley que establece que las clínicas privadas deberán asignar personal, equipos médicos e infraestructura a disposición del Ministerio de Salud durante el estado de emergencia.

Frente a este reclamo, el presidente de la Asociación de Clínicas, Alejandro Langberg, dijo a RPP Noticias que el alto precio se justifica en la gran cantidad de medicamentos, cuyos costos no son económicos, que podría necesitar un paciente en UCI. "Una cama de UCI cuesta entre 7 y 9 mil soles, por todo lo que se utiliza en estos pacientes COVID. Las enfermeras y médicos están siendo canibalizados por todos los sistemas, esto incrementa los costos para conservarlos en nuestras instituciones", declaró.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, afirmó en una reciente entrevista al diario La República que no podían controlar los precios en las clínicas. "Lamentablemente, nosotros, por nuestra Constitución, no podemos controlar los precios del mercado", indicó.

RPPNoticias solicitó la versión del Minsa y de EsSalud, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.

Te sugerimos leer