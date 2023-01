Sandro Stapleton estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Sandro Stapleton, presidente del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), exhortó al Gobierno a no descuidar el tratamiento y atención de otras enfermedades durante la pandemia de la COVID-19.

El dirigente señaló que los hospitales no se deben dedicar al 100 % a la lucha contra el coronavirus, ya que muchas personas sufren otros tipos de dolencias y necesitan ser tratados con urgencia.

“Queremos llamar la atención que no se deje de lado la consulta externa, los procedimientos. (...) Un hospital no puede estar dedicado 100 % al COVID”, comentó en Ampliación de Noticias.

“Tenemos hospitales donde prácticamente no se puede hacer cirugías y la gente tiene infartos cerebrales, infartos cardiovasculares. Esas emergencias, incluso, cuando hay accidentes violentos, no se están atendiendo debidamente porque no hay capacidad”, añadió.

El Gremio de Salud de la CCL denunció que los hospitales no están recibiendo pacientes con otras enfermedades o dolencias por priorizar a los casos de coronavirus. Por ejemplo, pacientes llegan en busca de diálisis no son atendidos.

Según datos de este gremio, son aproximadamente 50 mil personas que han fallecido por este problema.

