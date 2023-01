Asociación de Clínicas tilda de "imposición" plazo de 48 horas: Así "no tiene sentido ninguna negociación"

El vocero de las Asociación de las Clínicas Privadas, Carlos Joo Luck, sostuvo que el Gobierno no respondió a la propuesta que plantearon para atender pacientes de la COVID-19. | Fuente: Ascociación de Clínicas Privadas / Presidencia Perú

La Asociación de Clínicas Privadas (ACP) consideró una imposición el plazo de 48 de horas que dio el presidente de la República, Martín Vizcarra, a las clínicas privadas para llegar a un consenso en la tarifa para atender a los pacientes por la COVID-19, caso contrario aplicaría el artículo 70 de la Constitución para expropiar dichos establecimientos.

Según el vocero de la asociación, Carlos Joo Luck, si el Gobierno mantiene esta postura, una consideración para continuar las negociaciones por parte de las clínicas no tiene sentido. En esa línea, dijo si se daba el escenario de una expropiación, el Estado debería indemnizar a las empresas afectadas.

“Si va a haber imposición, no tiene sentido ninguna negociación. Esta expropiación se produce previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada, que incluye la compensación por el eventual perjuicio”, sostuvo Joo Luck a ATV +.

Demoras en negociación

El portavoz de las clínicas privadas también indicó que no tienen responsabilidad por la dilatación de las negociaciones con el Gobierno, que ellos llevaron una propuesta sobre el tema hace dos meses y que no existe respuesta hasta el momento. Agregó que, en tanto, han seguido recibiendo pacientes, pero no han recibido pago alguno.

“Hace dos meses nuestra propuesta está en mesa del Seguro Integral de Salud (SIS), y hemos hecho un 50% de reajuste respecto a nuestra propuesta inicial (…) Hemos reducido el 50%, no estamos pensando en nuestras ganancias. Tenemos 530 pacientes en UCI de COVID-19, atendidos por clínicas privadas y hasta el día de hoy ni el SIS ni EsSalud nos lo pagan. ¿Qué más solidaridad quieren?”, manifestó.

Pagos de pacientes

Respecto de los pagos excesivos que han realizado algunos pacientes, el Joo Luck sostuvo que estos se dan como una cuota de ingreso y que hubo casos donde sí tuvieron que pagar parte de la atención. Sin embargo, consideró que los pacientes no deberían pagar nada y que el Gobierno debía atender esta situación.

“En algunos casos han tenido que pagar parte de la atención. Pero el paciente no tendría por qué pagar absolutamente nada, el SIS o EsSalud debería pagarlo, aún sin referencia. Hay algunos pacientes que ya han pagado, que cobren ese dinero al SIS o EsSalud, que son sus financiadores”, dijo.

Plazo a clínicas

El presidente Martín Vizcarra dio un plazo de 48 horas a las clínicas privadas a fin de que se logre un acuerdo sobre una tarifa de la que se hará cargo el Gobierno para atender a los pacientes con la COVID-19. Si no se logra el consenso, el mandatario indicó que invocaría el artículo °70 de la Constitución referido a la expropiación del bien privado ante la emergencia sanitaria.

“No podemos esperar indefinidamente, así que vamos a esperar 48 horas para que llegue a un acuerdo, y esperemos que así sea. De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida, invocaremos al artículo 70 de la Constitución”, sentenció.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer