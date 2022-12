Educación por plataforma digital durante cuarentena por coronavirus. | Fuente: Andina

El estado de emergencia por el brote de la COVID-19 ha generado una gran crisis económica que también afecta al sector educativo empresarial. Debido a que las clases escolares no son presenciales, los padres de familia exigen la reducción de la mensualidad por la educación que reciben sus hijos al 50%, mientras que la mayoría de colegios les ofrece disminuir solo el 30% del pago.

Muchas de estas empresas involucradas en el rubro de la educación son pequeñas escuelas. Según la Asociación de Colegios Privados, representada por Edgardo Palomino, 1500 pequeñas escuelas han cerrado definitivamente y otras 3000 están evaluando su continuidad.

De acuerdo con Palomino, el pago aproximado de la mensualidad de una escuela pequeña es 150 soles. "El colegio pequeño solo puede dar un 20% de descuento y lo que exige el padre de familia es entre 40 y 50% de descuento. El gobierno hubiera otorgado un subsidio en la planilla o un bono al padre de familia, sin embargo han escogido el camino más difícil para los niños", afirmó.

La reacción del Minedu

Frente a esta realidad, el Ministerio de Educación (Minedu) permite el cambio de colegio particular a uno público a pedido de los padres de familia. Martín Benavides, ministro de este sector, informó que al momento tienen 54 mil pedidos de traslados, los cuales han sido solicitados a través de la plataforma digital del ministerio.

El director general de gestión descentralizada del MIinedu, José Carlos Vera dijo a RPP Noticias que del total de solicitudes, el 60% corresponde a Lima Metropolitana, mientras que Callao, Cajamarca, Cusco, Lambayeque y Piura son las regiones donde también hubo un elevado número de solicitudes: "El ministerio está preparado para otorgarle vacante al 100% de solicitudes, no hay orden de prioridad de llegada de inscripción, todas las solicitudes van a ser atendidas" afirmó.

La respuesta de la Asociación de Colegios Privados, ante el gran número solicitudes de traslados, es facilitar el proceso. "Facilitaremos el traslado. Si el colegio privado no puede bajar lo que los padres de familia necesitan, se coordinará transparentemente con ellos para que tomen una decisión a tiempo", señaló Edgardo Palomino.

Para la Asociación de Padres de Familia (APAFA), existe preocupación ante el número de traslados del sistema educativo privado al público. Así lo dijo su representante, Édgar Trejo: "Habrá problemas porque ya a inicios del año escolar no había vacantes y cuando se regrese a las aulas no habrá infraestructura, ni cuadernos de trabajo. Incluso aún hay alumnos que no han recibido el material completo. Tiene que hacerse un plan de inmediato"

Opinión de expertos

Consultados por RPP Noticias el exministro de Educación Idel Vexler y el investigador principal de Grade Perú, Hugo Ñopo, coinciden en resaltar la labor del Minedu al implementar en tiempo récord el sistema de enseñanza a través de los medios de comunicación "Aprendo en casa". Para Vexler debido a que probablemente la enseñanza continúe de forma virtual este año, no habrá mayor dificultades "Si esto continuara para el próximo año, los colegios tienen un número de vacantes adecuados y bajo la infraestructura con la que se cuenta sí habría problemas", señala.

Hugo Ñopo explica que la cifra de solicitudes de traslado del sistema educativo equivale a un 2.7% del universo de 2 millones de estudiantes de escuelas privadas y a un 0.9% del universo de 6 millones de estudiantes de escuelas públicas: "Se necesita reforzar el conjunto de docentes para que puedan atender, de una manera más cercana, cotidiana, a los nuevos estudiantes en la virtualidad. Es el gran reto en este periodo para el Minedu” afirmó.

Las solicitudes del traslado de colegio se recibirán hasta el 22 de mayo. Desde el Minedu informan que aproximadamente entre la última semana de mayo y la primera semana de junio, se les confirmará a los padres de familia la vacante asignada, la cual puede ser rechazada por ellos. Hacia fines de junio, los nuevos alumnos del sistema educativo público ya deberían empezar las clases.

